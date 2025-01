Lý giải việc một số loài hoa bị kiêng bày lên ban thờ ngày Tết

Phong lan, ly, nhài, móng rồng, cúc vạn thọ... là những loại hoa mà người Việt thường kiêng bày lên ban thờ, đặc biệt là vào những dịp Tết. Trang trí bàn thờ gia tiên là một việc rất quan trọng đối với người Việt trong dịp Tết, thể hiện sự hiếu kính của con cháu đối với Tổ tiên. Do đó, mọi chi tiết, hành động dù là nhỏ nhất cũng phải được chăm chút kỹ lưỡng nhất. Những loài hoa bị kiêng bày lên ban thờ ngày Tết Theo quan niệm của người Việt, không phải loài hoa nào cũng phù hợp để dâng lên ban thờ. Hoa cắm lên ban thờ ngày Tết ngoài việc phải có màu sắc bắt mắt, hương thơm thoang thoảng thì còn phải mang ý nghĩa tốt đẹp và phù hợp về mặt tâm linh. Dưới đây một số loài hoa bị kiêng bày lên ban thờ ngày Tết. Trong những ngày Tết, việc sửa soạn ban thờ luôn được người Việt hết sức coi trọng. Hoa phong lan Là loại hoa có màu sắc rực rỡ, đẹp mắt lại lâu tàn, phong lan là lựa chọn của rất nhiều gia đình trong việc trang hoàng nhà cửa, đặc biệt là vào dịp Tết. Tuy nhiên, đây lại là loại hoa không được khuyến khích đặt lên ban thờ, đặc biệt là trong những ngày đầu năm mới. Không rõ lý do thực sự khiến nhiều người kiêng kỵ việc đặt hoa lan trên ban thờ. Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng, vì chữ "phong" trong tên phong lan gợi đến sự phong tình, phóng đãng. Một số người giải thích, đây là loài hoa bị kiêng bày lên ban thờ ngày Tết vì nó quá mong manh, khó chăm sóc, khó nở hoa. Hoa phong lan dù đẹp nhưng không được khuyến khích đặt lên ban thờ ngày Tết. Cúc vạn thọ Đây là loại hoa được rất nhiều người yêu thích trong những ngày Tết, đặc biệt là ở miền Nam. Tuy nhiên, nhiều người vẫn kiêng đặt loài hoa này lên ban thờ. Trong tiếng Hy Lạp cổ đại, tên gọi cúc vạn thọ có hàm ý "hông hoa của người chết". Loài hoa này cũng thường được trồng ở nghĩa trang, lăng mộ. Do đó, nhiều người cho rằng, cúc vạn thọ tượng trưng cho điều không may mắn, là loài hoa kiêng đặt lên ban thờ trong ngày Tết. Một lý do nữa khiến nhiều người cũng không thích trưng loài hoa này là mùi của nó khá nồng và hắc. Hoa trên ban thờ ngoài việc có màu sắc tươi sáng cần phải có mùi thơm dịu nhẹ và lâu tàn. Do đó, cúc vạn thọ không phải là lựa chọn hoàn hảo. Cúc vạn thọ có thể được dùng để trang trí nhà cửa nhưng nhiều người hạn chế việc trưng lên ban thờ. Hoa nhài Trái với cúc vạn thọ, hoa nhài lại có màu sắc tinh khôi, mùi thơm thoang thoảng, dễ chịu. Tuy nhiên, nhiều người cũng kiêng đặt loài hoa này trên ban thờ trong ngày Tết. Sở dĩ có điều này là nhiều người tin rằng, loài hoa nhài thường gắn với những câu chuyện trai gái không đứng đắn, không phù hợp để dâng lên tổ tiên trong những ngày đầu năm mới. Hoa nhài không được khuyến khích để trang trí lên ban thờ. Hoa móng rồng Loại hoa này có màu vàng bắt mắt, hương thơm dễ chịu. Tuy nhiên, những cánh hoa thường có đỉnh nhọn, mang đến cảm giác gai góc. Do đó, nhiều người cho rằng đây là loài hoa kiêng đặt lên ban thờ ngày Tết. Cánh hoa nhọn khiến hoa móng rồng không được yêu thích trong việc trang trí ban thờ ngày Tết. Hoa ly Nhiều người thích dùng hoa ly để trang trí ban thờ. Loài hoa này có màu sắc rực rỡ, hương thơm và lâu tàn. Tuy nhiên, có nhiều người cho rằng, chữ ly trong tên hoa mang ý nghĩa là "chia ly", "ly tán" nên họ không muốn trưng trên ban thờ ngày Tết. Nhiều người vẫn quan niệm kiêng cắm hoa ly lên ban thờ dịp Tết. Người Việt thường trang trí ban thờ gia tiên vào dịp Tết bằng những loài hoa như: Đào, lay ơn, hồng đỏ, cúc vàng... vì chúng có màu sắc đẹp mắt và mang nhiều ý nghĩa tốt lành. Mộc Lan