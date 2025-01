Cuộc sống hot girl Thiên An sau sóng gió giờ ra sao?

Sau những thăng trầm quá khứ, diễn viên Thiên An tập trung làm việc để có thu nhập nuôi con. Gần đây, diễn viên Thiên An bị réo tên trong lùm xùm liên quan đến bạn trai cũ - ca sĩ Jack. Trên trang cá nhân, diễn viên bày tỏ sự bức xúc, khẳng định nội dung lan truyền là "sai sự thật, vu khống". Cô nói sẽ làm việc với luật sư để lập vi bằng, nhờ pháp luật xử lý. Diễn viên Thiên An đang nhận được sự quan tâm từ khán giả (Ảnh: Facebook nhân vật). Trước đó vào năm 2021, ồn ào tình cảm giữa Thiên An và Jack từng gây xôn xao dư luận. Sau khi chia tay, Thiên An làm mẹ đơn thân, chăm chỉ làm việc nuôi con. Cô hoạt động trong vai trò diễn viên, người mẫu quảng cáo, được nhiều thương hiệu thời trang, mỹ phẩm săn đón. Trên trang cá nhân, Thiên An thường chia sẻ những thông điệp tích cực, vui vẻ. Khi rảnh rỗi, cô dành thời gian đi chơi, du lịch cùng con. Cô cũng chăm chút vẻ ngoài hơn, thường xuyên tập yoga, pilates để giữ gìn sắc vóc. Nhan sắc tuổi 27 của Thiên An (Ảnh: Facebook nhân vật). Trong cuộc trò chuyện với phóng viên Dân trí gần đây, Thiên An cho biết cô hạn chế nói về những thông tin tiêu cực trong quá khứ lẫn chuyện đời tư vì muốn khán giả ghi nhận những cố gắng trong sự nghiệp nghệ thuật. Ở tuổi 27, cô cân bằng thời gian giữa công việc và cuộc sống để chăm sóc con gái. Sau thăng trầm quá khứ, Thiên An trân trọng bản thân, tìm kiếm niềm vui từ những điều nhỏ bé đời thường. "Tôi tận hưởng, hài lòng với cuộc sống hiện tại khi vừa có thể nỗ lực cho sự nghiệp và cũng có gia đình ở bên, mọi thứ rất hài hòa. Tôi cũng biết yêu thương bản thân nhiều hơn, chăm sóc cho ngoại hình nên được dạo gần đây khán giả khen xinh đẹp hơn", diễn viên sinh năm 1998 nói. Thiên An đắt show dự sự kiện, đóng quảng cáo (Ảnh: Facebook nhân vật). Chia sẻ với phóng viên, Thiên An cũng cho biết năm 2024 là cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp. Sau khi vai diễn trong Linh miêu: Quỷ nhập tràng được nhiều khán giả đón nhận, cô có thêm động lực để tiếp tục theo đuổi đam mê. "Vai Mỹ Kim trong phim có những nét tương đồng với tôi ở ngoài đời, đều là những phụ nữ hết lòng bảo vệ người mình thương yêu. Tuy nhiên, với tôi, có rất nhiều cách để mình thể hiện tình cảm của mình dành cho người thân, không nhất thiết phải lấy nỗi đau của người khác để thực hiện mục đích của riêng mình", Thiên An nói thêm. Từ tay ngang chuyển sang đóng phim, Thiên An cũng không tránh khỏi những e dè, áp lực về chuyên môn. Cô tiếp thu mọi góp ý của khán giả, đồng thời học thêm nhiều khóa ngắn hạn về diễn xuất để trau nghề. "Tôi cố gắng làm sao cho mỗi lần xuất hiện trên màn ảnh là một lần khán giả được bất ngờ về mình", Thiên An nói. Nữ diễn viên hy vọng trong năm nay, cô được thử sức ở những vai diễn đa dạng hơn, không bị đóng khung vào hình mẫu "người đẹp đóng phim". Cô cũng trân trọng mọi cơ hội đến với mình và khẳng định không quan trọng chuyện cát-xê. "Tôi vẫn là tân binh của màn ảnh nên khi cơ hội đến, tôi sẵn sàng nắm bắt để chứng minh nỗ lực của mình. Mong rằng những gì tôi thể hiện sẽ xứng đáng với những điều tôi nhận lại", Thiên An chia sẻ. Thiên An sinh năm 1998, từng là hot girl tham gia nhiều MV đình đám. Những năm gần đây, Thiên An lấn sân diễn xuất, đóng nhiều phim như Mưu kế thượng lưu, Linh miêu: Quỷ nhập tràng...