Điều tra vụ người đàn ông bị đánh dã man trên đường

Nhóm đối tượng đã quật ngã người đàn ông xuống đường, rồi dùng tay, chân, nón bảo hiểm, hung khí đánh tới tấp. Ngày 19-1, Công an TP Thuận An, tỉnh Bình Dương đang truy xét nhóm đối tượng có hành vi đánh đập một người trên đường. Trước đó, 23 giờ ngày 18-1, hai người đàn ông chở nhau trên xe máy lưu thông trong khu dân cư Thuỷ Lợi 4, khu phố Đồng An 2, phường Bình Hoà, TP Thuận An thì xảy ra mâu thuẫn với nhóm thanh niên đang ngồi nhậu tại đây. Nhóm thanh niên lao ra đuổi theo hai người đàn ông, trong đó một người nhanh chóng chạy thoát thân, người còn lại bị quật ngã xuống đường và nhóm người này dùng tay, chân, nón bảo hiểm, hung khí đánh tới tấp. Hiện trường xảy ra vụ việc Chưa dừng lại, một người trong nhóm còn điều khiển xe máy tông liên tục vào nạn nhân đang nằm dưới đất. Chỉ đến khi người đàn ông nằm bất động dưới lòng đường, các đối tượng mới chịu rời đi. Nạn nhân được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương. Nhận thông tin, Công an TP Thuận An tới hiện trường lấy lời khai nhân chứng, trích xuất camera để làm rõ.