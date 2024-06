Phạt chủ kênh YouTube đăng thông tin sai sự thật liên quan ông Thích Minh Tuệ

Chiều 3/6, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tỉnh Thừa Thiên - Huế phối hợp với Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm công nghệ cao Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế và Công an xã Hương Thọ (TP Huế) làm việc với chủ một kênh YouTube để làm hành vi đăng tải thông tin sai sự thật liên quan đến ông Thích Minh Tuệ.

Cụ thể, ngày 2/6, kênh YouTube có tên "15s Bình Dương” do ông Nguyễn Văn T. (trú tỉnh Bình Dương) quản lý đã đăng tải các video quay các hình ảnh liên quan đến đoàn của ông Thích Minh Tuệ.

Tuy nhiên, lực lượng chức năng xác định, các video này đăng tải có tiêu đề, ảnh bìa thể hiện nội dung "giật tít", "câu view", thông tin sai sự thật về tình hình an ninh trật tự địa phương, gây hoang mang trong nhân dân.