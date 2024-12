May nhất tuần tới, 3 tuổi quý nhân giá đáo, tiền tài phủ phê

Theo tử vi tuần mới (23/12 - 29/12), 3 con giáp này được dự đoán may mắn nhất tuần, đếm tiền sái tay, sung túc đủ đầy. Tuổi Sửu: Sửu dù là đàn ông hay phụ nữ đều có nghị lực, hiền lành lại trách nhiệm trong công việc. Con giáp này luôn lo nghĩ cho tương lai, không ngừng cống hiến và khát khao vươn lên nên càng về hậu vận càng có nhiều cơ may đổi đời, giàu lên trông thấy.

Trong tử vi tuần mới này, Sửu chính là con giáp may mắn bậc nhất. Chẳng những được thần tài rót lộc vào nhà, quý nhân tương trợ Sửu còn có cơ hội thăng chức tăng lương, tình tiền khởi sắc. Nếu biết nắm bắt thời cơ, cuối năm nay Sửu ắt trở thành đại gia bạc tỷ, lắm của nhiều tiền.

Tuổi Dậu: Trời sinh tuổi Dậu là con giáp chăm chỉ, chịu thương chịu khó. Dù không được sinh ra trong gia đình giàu có nhưng Dậu chưa bao giờ oán thán cuộc đời.

Họ phấn đấu miệt mài, có gan làm giàu nên càng gặp phải khó khăn, thử thách càng đúc kết được nhiều kinh nghiệm để chạm tay vào thành công.

Tử vi con giáp có nói, trong tuần cuối cùng của tháng 12/2024 này cơ hội làm giàu sẽ gõ cửa nhà Dậu. Làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, cứ thế mà giàu chính là phúc phần con giáp giàu có này xứng đáng nhận được. Tuổi Tuất: Khẳng khái, cương trực và vô cùng kiên định nên tuổi Tuất chưa bao giờ bỏ lỡ bất cứ cơ hội trời cho nào. Sự trách nhiệm, bản lĩnh và khôn ngoan chính là chìa khóa mang lại thành công, may mắn cho con giáp phú quý sang giàu này.

Trong tuần mới này, Tuất nếu không trở thành đại gia cũng có của ăn của để, tiền chất chật nhà. Càng về cuối tuần con giáp thông minh này càng ăn nên làm ra, kiếm được bộn tiền khiến ai cũng thầm ngưỡng mộ. *Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.