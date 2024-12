Quân đội anh hùng, trung - hiếu sắt son

Ngày 22-12-1944, tại khu rừng giữa hai tổng Hoàng Hoa Thám và Trần Hưng Đạo thuộc châu Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng (nay là xã Tam Kim, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng), Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân, tiền thân của Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam được thành lập theo Chỉ thị của lãnh tụ Hồ Chí Minh. Từ đó đến nay, trải qua 80 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự giáo dục và rèn luyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh, được nhân dân đùm bọc, che chở, QĐND Việt Nam đã đi từ không đến có, từ nhỏ đến lớn, không ngừng lớn mạnh, trở thành đội quân “bách chiến bách thắng” của dân tộc Việt Nam. Quân đội ta là biểu tượng sáng ngời về lòng trung-hiếu, anh dũng vô song, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Nhìn lại chặng đường suốt 80 năm, với những thành tựu, chiến công mà QĐND đã giành được, chúng ta có quyền tự hào về truyền thống vẻ vang của QĐND Việt Nam anh hùng. Ngay sau khi thành lập, chỉ với 34 cán bộ, chiến sĩ nhưng đội quân nhỏ bé ấy đã đánh thắng hai trận Phai Khắt, Nà Ngần, mở ra truyền thống quyết chiến, quyết thắng của QĐND Việt Nam. Chưa đầy một tuổi, đội quân ấy đã làm nòng cốt cùng toàn dân tiến hành Tổng khởi nghĩa, làm nên cuộc Cách mạng Tháng Tám vĩ đại, giành chính quyền về tay nhân dân, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa. Có thể nói rằng, Quân đội ta là đội quân lập quốc. Trong suốt 30 năm trường chinh của dân tộc, Quân đội ta đã cùng toàn Đảng, toàn dân lần lượt đánh thắng hai đế quốc to, giải phóng Tổ quốc, thống nhất non sông. Chưa kịp hưởng hạnh phúc hòa bình, Quân đội ta lại tiếp tục sát cánh cùng toàn Đảng, toàn dân tiến hành các cuộc chiến đấu bảo vệ biên cương Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả, vừa giữ vững bờ cõi núi sông, vừa giúp bạn hồi sinh đất nước. Những năm tháng tôi luyện trong lửa đạn chiến tranh đã giúp Quân đội ta ngày càng trưởng thành, lớn mạnh với đầy đủ các quân, binh chủng, có năng lực tác chiến hiệu quả, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Với tinh thần tự lực, tự cường, Quân đội ta càng đánh càng mạnh, thực sự là lực lượng nòng cốt trong phong trào toàn dân đánh giặc, ghi những mốc son chói lọi vào thiên sử vàng của dân tộc Việt Nam. Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn Quân Tiên phong tại Đền Giếng, Di tích lịch sử văn hóa Đền Hùng, ngày 19-9-1954.

Là đội quân chiến đấu, Quân đội ta khiến cho kẻ thù khiếp sợ. Là đội quân công tác, Quân đội ta luôn gắn bó máu thịt với nhân dân. Là đội quân lao động sản xuất, Quân đội ta ghi những dấu ấn trong phát triển kinh tế-xã hội gắn với xây dựng tiềm lực quốc phòng. Đó là bởi từng cán bộ, chiến sĩ luôn khắc ghi: Quân đội ta từ nhân dân mà ra, vì Đảng ta, vì Tổ quốc ta, vì nhân dân mà chiến đấu, hy sinh. Đó là mục tiêu không bao giờ thay đổi của Quân đội cách mạng. Thế nên, từ miền xuôi lên miền ngược, từ đất liền ra hải đảo; từ xây dựng kinh tế, xóa đói, giảm nghèo đến phòng, chống thiên tai, dịch bệnh... bất cứ nơi đâu, trong bất cứ hoàn cảnh nào, nhân dân cần-bộ đội có; nhân dân gặp gian khó, hiểm nguy-có Bộ đội Cụ Hồ. Phẩm chất ấy, đạo đức ấy là mạch nguồn được nuôi dưỡng, trao truyền từ thế hệ này đến thế hệ khác. Chiến công của Quân đội ta như ánh hào quang lấp lánh trên từng trang sử vàng của dân tộc trong thời đại Hồ Chí Minh. Để làm nên ánh hào quang ấy đã có hàng triệu cán bộ, chiến sĩ hy sinh, bị thương, để lại phần xương máu trên các chiến trường và ngay cả giữa thời bình. Vì thế, giá trị của hòa bình vô cùng lớn lao, không thể đo đếm được. Chúng ta không bao giờ được phép lãng quên điều đó. Thế giới đang thay đổi từng ngày, với vận hội và thách thức đan xen. Bối cảnh quốc tế và khu vực diễn biến phức tạp, các mối đe dọa an ninh truyền thống và phi truyền thống gia tăng, đặt ra yêu cầu mới đối với nhiệm vụ xây dựng QĐND Việt Nam. Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng xác định chủ trương, chiến lược xây dựng QĐND Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số quân chủng, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại. Đến năm 2025, cơ bản xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh, tạo tiền đề vững chắc, phấn đấu năm 2030, xây dựng QĐND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Đây là đòi hỏi tất yếu khách quan trước yêu cầu thực tiễn xây dựng Quân đội, bảo vệ Tổ quốc mà Đảng ta đã nhìn rõ, chỉ ra. Thực hiện thắng lợi mục tiêu này đòi hỏi phải có quyết tâm lớn, sự hy sinh, gương mẫu, đi đầu của cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị. Toàn quân phải thống nhất về ý chí và hành động, hoàn thành công tác điều chỉnh lực lượng, tổ chức biên chế. Các cơ quan, đơn vị phải không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện, làm chủ vũ khí, trang bị hiện đại; đẩy mạnh nghiên cứu, đổi mới phương thức tác chiến phù hợp với sự phát triển khoa học-công nghệ, yêu cầu tác chiến của bộ đội chủ lực trong thế trận chiến tranh nhân dân, chiến thắng kẻ thù ở mọi hình thái chiến tranh, nhất là chiến tranh công nghệ cao. Phải tập trung xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, trọng tâm là giữ vững nguyên tắc Đảng lãnh đạo Quân đội tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt. Từ nguyên tắc căn bản này, giáo dục, xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ luôn có bản lĩnh chính trị kiên định, trận địa tư tưởng vững vàng, có nhận thức sâu sắc về mục tiêu chiến đấu, công tác để biến thành hành động tự giác trong tổ chức thực hiện. Cùng với xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh, tiến lên hiện đại, tiếp tục tăng cường xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Cơ quan quân sự địa phương các cấp phải làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, các ban, bộ, ngành Trung ương thực hiện tốt các nội dung, chỉ tiêu về xây dựng khu vực phòng thủ, đặc biệt là xây dựng "thế trận lòng dân" vững chắc. Nền quốc phòng của nước ta là nền quốc phòng tự vệ, do đó khu vực phòng thủ và "thế trận lòng dân" vững chắc nghĩa là chúng ta đã xây dựng được bức tường thành bằng vàng để bảo vệ Tổ quốc. 80 năm là một thời đoạn ngắn trong lịch sử dân tộc, nhưng là cả một hành trình gian lao mà anh dũng của Quân đội ta. Nhiệm vụ bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân là nhiệm vụ vẻ vang nhưng vô cùng gian khổ và không ít hy sinh. Có dòng máu Lạc-Hồng chảy trong huyết quản, lại được soi rọi bằng Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và có Đảng dẫn đường, với phẩm chất hiếu-trung sắt son, chắc chắn Quân đội ta sẽ tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng danh là Quân đội anh hùng của Dân tộc anh hùng.