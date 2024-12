Huỳnh Hoàng Phi giành vé tham dự ONE Championship

Huỳnh Hoàng Phi giành được tấm vé tham dự đấu trường ONE Championship sau khi chiến thắng thuyết phục Huỳnh Văn Tuấn ở đêm chung kết giải Muay Thai Rampage x Road To ONE Tối 21/12, đêm chung kết giải đấu chính thức tìm ra được 2 võ sĩ thắng cuộc. Tâm điểm của sự kiện là cuộc đối đầu giữa giữa Huỳnh Hoàng Phi (Saigon Sports Club) đối đầu cùng Huỳnh Văn Tuấn (Muay-kickboxing TPHCM) ở hạng cân Strawweight (56,699 kg). Huỳnh Hoàng Phi giành chiến thắng và có vé dự đấu trường ONE Championship. Ảnh: LD Hai võ sĩ cống hiến cho khán giả trận đấu mãn nhãn với những đòn đánh chính xác và những pha phản công ngoạn mục. Chung cuộc, Huỳnh Hoàng Phi đã giành chiến thắng và chính thức giành được tấm vé tham dự đấu trường ONE Championship danh giá. Ở hạng cân Flyweight: 135 lbs (61,235kg), Trương Cao Minh Phát (Saigon Sports Club) cũng đã đối đầu với đối thủ The Red Lion (Venum Training Camp). Dù có sự cổ vũ của người hâm mộ, nhưng Trương Cao Minh Phát vẫn để thua suýt sao võ sĩ người Maroc ở trận đấu cuối cùng của sự kiện.