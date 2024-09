Petrolimex giải trình gì về số lãi 'khủng' trong nửa đầu năm 2024?

Sở dĩ có kết quả ấn tượng là do nguồn cung năng lượng và giá dầu thế giới ổn định, không biến động mạnh như các năm; nguồn cung xăng dầu từ các nhà máy lọc dầu trong nước khá ổn định, các thương nhân thực hiện nhập xăng dầu theo đúng kế hoạch và đảm bảo hiệu quả.

Thêm vào đó, lợi nhuận hoạt động tài chính tăng so với cùng kỳ năm trước chủ yếu do cổ tức lợi nhuận được chia sẻ các công ty con, công ty liên doanh liên kết cao hơn so với cùng kỳ.

Đặc biệt, Petrolimex cũng cho biết các hoạt động kinh doanh thuộc các lĩnh vực khác của tập đoàn về cơ bản ổn định và tăng trưởng so với cùng kỳ.