Nhiều trẻ nhập viện do viêm da cơ địa nặng

Bác sĩ Võ Thị Đoan Phượng – Trưởng khoa Lâm sàng 1 (Bệnh viện Da Liễu TPHCM) cho biết, các trường hợp trẻ bị viêm da cơ địa được điều trị bằng kháng sinh và thuốc bôi tại chỗ khoảng 1 tuần thường cho đáp ứng tốt, sang thương cải thiện nhiều, giảm viêm, giảm rỉ dịch, không còn tróc vảy, tổ chức da được tái tạo tốt.

Mọi đối tượng đều có thể mắc viêm da cơ địa bội nhiễm. Tuy nhiên, theo thống kê tỉ lệ trẻ em mắc bệnh thường cao hơn nhiều so với người lớn. Bởi trẻ em là đối tượng có hàng rào bảo vệ da chưa hoàn thiện, hệ miễn dịch còn non trẻ và sức đề kháng yếu. Do đó, trẻ rất dễ dễ bị tấn công bởi các loại vi khuẩn.

"Viêm da cơ địa ở trẻ em nếu không được điều trị kịp thời có thể dẫn đến nhiễm trùng, lở loét da, để lại các vết thâm, sẹo vĩnh viễn, ảnh hưởng thẩm mỹ sau này.