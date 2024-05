Ô tô Trung Quốc bán rẻ bị chê, bán đắt chẳng ai mua

Lynk & Co gia nhập thị trường Việt Nam với 3 mẫu xe gầm cao, bao gồm 01, 05 và 09. Trong đó Lynk & Co 01 thuộc SUV hạng C, giá 999 triệu đồng; Lynk & Co 05 thuộc dòng SUV- Coupe hạng C có giá bán 1,6 tỷ đồng và Lynk & Co 09 thuộc phân khúc SUV hạng D, có giá bán 2,2 tỷ đồng.

Lynk & Co 01 được xếp cùng nhóm với những cái tên quen thuộc như Mazda CX-5, Ford Territory hay Kia Sportage nhưng có giá bán cao hơn các mẫu xe này. Còn Lynk & Co 09 “chung mâm” với Ford Explorer, Hyundai Palisade hay Volkswagen Teramont. Mẫu xe này có giá bán thấp hơn Ford Explorer và Volkswagen Teramont nhưng lại cao hơn hẳn so với Hyundai Palisade chỉ từ 1,469 tỷ đồng.

Lynk & Co 01

Đặt câu hỏi với một số khách hàng, có sẵn sàng chi tiền tỷ để mua ô tô Trung Quốc không, đều nhận được cái lắc đầu, thậm chí là nói thẳng: “không muốn làm chuột bạch”. Cho dù những mẫu ô tô Trung Quốc này có thiết kế ngoại hình đẹp, nội thất nịnh người dùng bằng loạt công nghệ hiện đại và sử dụng động cơ thân thiện môi trường. Nhưng thương hiệu Trung Quốc có giá bán đắt đỏ càng khó thuyết phục người tiêu dùng Việt Nam.

Trong khi với số tiền 1 tỷ đồng, hoàn toàn có thể lựa chọn mua một chiếc xe SUV hạng C của các thương hiệu Nhật Bản, Hàn Quốc và Mỹ. Với số tiền 2,2 tỷ đồng có thể mua được cả xe sang như BMW, Audi… những thương hiệu xe sang đẳng cấp thế giới.