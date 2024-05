Dự án Đại Ninh khiến nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng bị khởi tố

Ngày 4/5, tại cuộc họp báo Chính phủ, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam ông Mai Tiến Dũng, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Ông Mai Tiến Dũng bị điều tra về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, liên quan đến vụ án tại Dự án Đại Ninh, tỉnh Lâm Đồng.

Trước đó, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Đức Quận, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp, Chánh thanh tra tỉnh Nguyễn Ngọc Ánh cũng bị bắt trong quá trình điều tra vụ án tại Dự án này.

Bà Trần Bích Ngọc, Vụ trưởng Vụ I thuộc Văn phòng Chính phủ, bị khởi tố, bắt tạm giam điều tra vào tháng 8/2023 về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn liên quan vụ án nhận hối lộ tại dự án nói trên.

Dự án Khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh được UBND tỉnh Lâm Đồng cấp Giấy chứng nhận đầu tư từ năm 2010 cho Công ty Cổ phần đầu tư du lịch Sài Gòn Đại Ninh (Công ty Sài Gòn Đại Ninh).

Một góc Dự án khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh, tỉnh Lâm Đồng. (Ảnh: Trường Nguyên)

Dự án bao gồm khu đô thị trung tâm (biệt thự Davos), khu biệt thự đa năng, đảo xanh và khu ven hồ. Đất công trình công cộng gồm công trình trung tâm, dịch vụ công cộng, văn hóa giáo dục, thương mại - dịch vụ - tài chính, khu nghỉ dưỡng khách sạn…