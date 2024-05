Điểm tin kinh doanh 5/5: Giá vàng: tăng cao kỷ lục

Bên cạnh đó, BV Land phải chịu mức phạt 112,5 triệu đồng do vi phạm quy định về giao dịch với cổ đông, người quản lý doanh nghiệp và người có liên quan. Cụ thể, BV Land cho Công ty cổ phần Tập đoàn Bách Việt (công ty mẹ và người có liên quan của cổ đông, thành viên HĐQT của BV Land) vay số tiền 31 tỷ đồng theo Hợp đồng vay vốn số 0606-2023/BVL-BVG ngày 07/6/2023 khi chưa có Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông hoặc Nghị quyết HĐQT thông qua.

Trong đó, BV Land bị phạt 60 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn Quyết định số 28269/QĐ-CCT-KTR2-XPVPHC ngày 07/10/2022 của Chi cục Thuế quận Đống Đa về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế; Nghị quyết Hội đồng quản trị số 12A/2023/NQHĐQT-BVL ngày 01/9/2023 về việc thông qua việc ký kết hợp đồng nguyên tắc thực hiện thi công các hạng mục dự án Khu đô thị mới phía Tây Dĩnh Trì (TP. Bắc Giang) với Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Areca Việt Nam (người có liên quan).

Trong danh sách doanh nghiệp bị xử phạt do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố, Công ty cổ phần BV Land (BV Land; số 92 phố Trúc Khê, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, TP. Hà Nội) bị phạt nghiêm vì vướng nhiều sai phạm.

- Tổng mức phạt mà BV Land phải chịu cho các sai phạm trên là 172,5 triệu đồng.

Doanh nghiệp tiếp theo bị xử phạt là Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Gas Đô thị (Gas Đô thị; tầng 4, số 167 Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội). Theo đó, doanh nghiệp này bị phạt 335 triệu đồng cho các vi phạm trong công bố thông tin, giao dịch với cổ đông và không đảm bảo số lượng thành viên Ban kiểm soát.

Trong đó, Gas Đô thị bị phạt 125 triệu đồng vì đã cho cổ đông là Công ty cổ phần Đầu tư Việt Tú vay tiền trái với quy định; phạt 85 triệu đồng do không công bố thông tin về thông báo mời họp và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023; phạt 125 triệu đồng không đảm bảo số lượng thành viên Ban kiểm soát (năm 2022, công ty chỉ có 02 thành viên Ban kiểm soát).

Trong danh sách doanh nghiệp bị xử phạt còn có Công ty cổ phần Kỹ thuật Xây dựng Hàn Quốc và Việt Nam (Xây dựng Hàn Quốc và Việt Nam; 67 Mai Chí Thọ, phường An Phú, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh). Theo đó, công ty này bị phạt 120 triệu đồng do không báo cáo khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng.

Theo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Xây dựng Hàn Quốc và Việt Nam là cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 8 (mã chứng khoán SD8). Ngày 24/12/2021, doanh nghiệp này đã mua 185 nghìn cổ phiếu SD8, tăng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu từ 0% lên 6,61% và trở thành cổ đông lớn của SD8 nhưng không báo cáo cơ quan quản lý.

- Đồng USD tiếp tục suy yếu trước các dữ liệu kinh tế ảm đạm

Sáng 4/5, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam hiện ở mức 24,241 VND/USD – giảm 1 VND so với phiên giao dịch ngày 3/5. Trên thị trường thế giới, chỉ số USD Index (DXY) ở mức 105,06 điểm, giảm 0,23% so với giao dịch ngày 3/5.

Hiện tỷ giá được phép giao dịch của các ngân hàng thương mại (NHTM) dao động từ 23,400 - 25,450 VND/USD. Tỷ giá USD cũng đã được Sở giao dịch NHNN đưa về phạm vi mua bán từ 23,400 đến 25,450 VND/USD.

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra tăng, hiện ở mức: 23,400 VND/USD - 25,450 VND/USD.

* Tỷ giá Euro tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra tăng nhẹ, hiện ở mức: 24,717 VND/Euro - 27,319 VND/Euro.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay tăng - giảm trái chiều tại các NHTM. Cụ thể, Vietcombank có mức mua vào là 25,113 và mức bán ra là 25,453, giảm 1 VND ở cả 2 chiều mua và chiều bán ra. Giá mua và bán USD hiện tại nằm trong khoảng từ 24,000 - 25,500 VND/USD.

Tỷ giá USD trên thị trường tự do sáng nay tăng cả 2 chiều mua - bán bán so với phiên trước đó. Tại thị trường Hà Nội, lúc 5 giờ 15 phút, đồng USD giao dịch (mua - bán) ở quanh mức 25,727 - 25,807 VND/USD tăng 19 VND ở chiều mua vào và tăng 9 VND chiều bán ra so với phiên giao dịch ngày 3/5.

Chỉ số Dollar Index (DXY), đo lường đồng USD với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF), đã dừng ở mức 105,06 điểm, giảm 0,23% so với giao dịch ngày 3/5.

Đồng USD tiếp đà giảm vào phiên giao dịch vừa qua, có thời điểm chạm mốc 104, sau khi dữ liệu mới công bố cho thấy tăng trưởng việc làm của Mỹ chậm lại hơn dự kiến trong tháng 4, và mức tăng lương hàng năm cũng hạ nhiệt, làm tăng đặt cược rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất 2 lần trong năm nay.