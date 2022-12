Mỹ nhân xứ Hàn ngậm ngùi mất quyền nuôi con khi ly hôn

Cuộc hôn nhân chớp nhoáng với thiếu gia giàu có

Sinh năm 1971, Go Hyun Jung từng xuất sắc giành ngôi vị Á hậu 1 tại cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc 1989. Nụ cười tươi tắn đầy sức sống của Go Hyun Jung khiến gương mặt của cô như bừng sức sống. Nữ diễn viên được ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc đánh giá là người đẹp sở hữu nụ cười đẹp nhất lịch sử của cuộc thi.

Go Hyun Jung kết hôn với doanh nhân Jung Yong Jin vào năm 1995 (Ảnh: Naver).

Sau cuộc thi nhan sắc, Go Hyun Jung trở thành một trong những mỹ nhân có tiếng của làng giải trí xứ Hàn. Cô được truyền thông khen ngợi là nữ thần sắc đẹp và nữ diễn viên thực lực có tiếng của showbiz Hàn.

Những bộ phim gắn liền với tên tuổi của Go Hyun Jung gồm Đồng hồ cát (một trong những bộ phim có rating cao nhất lịch sử truyền hình Hàn Quốc), Ngày xuân, Người phụ nữ trên bãi biển, Nữ hoàng Seondeok, Daemul, Tình bạn tuổi xế chiều...

Năm 1995, Go Hyun Jung cùng mẹ tới nhà hát để xem một vở nhạc kịch trên sân khấu Broadway ở New York, Mỹ. Tuy nhiên, cô đã đến muộn và bị lạc, ngay lúc ấy, Go Hyun Jung và Jung Yong Jin - người sau này trở thành chồng cô đã gặp nhau. Chuyện tình của họ cũng chính thức bắt đầu từ đó.