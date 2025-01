Góc phố rực rỡ với liễn đỏ, người dân tấp nập xin chữ cầu may mắn, tài lộc trong năm mới

Những ngày cuối năm, các thành viên trong gia đình anh Lương Triều Minh (ngụ quận 5, TP.HCM) lại bày giấy mực, nắn nót viết từng lời hay ý đẹp để mọi người đến xin chữ cầu may mắn, sung túc trong năm mới. Mỗi năm, vào đầu tháng Chạp, các thành viên trong gia đình anh Lương Triều Minh (35 tuổi) lại tất bật chuẩn bị giấy mực, treo những câu liễn đỏ rực rỡ ở góc phố để chào mời khách ghé đến xin chữ cầu may. Không khí Tết cứ từ đó bắt đầu lan toả với sắc đỏ rạng ngời của giấy liễn, mùi thơm nhẹ của mực tàu và tiếng cười nói của những vị khách đến xin chữ. Theo đó, xin chữ cầu may không chỉ là phong tục truyền thống lâu đời của người Hoa vào mỗi dịp tết đến xuân về mà còn là cách để mọi người cầu mong một năm mới suôn sẻ, tốt lành. Những tấm liễn đỏ mang theo thông điệp nhiều ý nghĩa được viết cẩn thận bằng chữ Hán, sau đó sẽ treo trong phòng khách, đặt trên bàn thờ tổ tiên hoặc dán lên các vật dụng trong nhà, tạo không khí ấm cúng trong dịp năm mới. Nội dung trên liễn thường là những lời chúc phúc, cầu tài lộc, sức khoẻ hoặc hoà thuận trong gia đình như: vạn sự thuận, tứ quý bình an, tài lộc lâm môn, tiền tài quảng tiến mãn đường lạc- phúc thọ tề lai hạp gia hoan… Nghề viết liễn Tết đã được gia đình anh Lương Triều Minh gắn bó hơn 60 năm qua, lưu truyền qua 3 thế hệ. Theo nghề của cha từ năm 15 tuổi, anh Minh không chỉ gìn giữ nét đẹp văn hoá truyền thống mà còn không ngừng sáng tạo để đáp ứng thị hiếu của khách hàng. “Để phục vụ người dân vào dịp Tết, gia đình phải nhập các loại giấy mực từ những tháng giữa năm. Năm nay, ngoài loại giấy đỏ truyền thống, chúng tôi còn chuẩn bị thêm một số mẫu giấy lịch, giấy có nhiều hoa văn để tạo sự mới lạ”, anh Minh nói. Liễn có nhiều loại, người kinh doanh buôn bán thường chọn loại 7 chữ, người xin chữ cầu may, bình an trong gia đình thường chọn loại 4 chữ. Anh Minh tiết lộ, năm nay chữ “vạn sự thuận” được khách xin nhiều nhất. “Có lẽ kinh tế năm qua khó khăn nên nhiều người gặp vất vả trong công việc, kinh doanh. Vì thế chữ “vạn sự thuận” mang theo mong ước về một năm mới thuận lợi, suôn sẻ, đạt được kết quả tốt đẹp”, anh chia sẻ. Bên cạnh đó, chữ “hoà khí sinh tài” cũng được mọi người yêu cầu anh Minh viết nhiều. Câu liễn này mang ý nghĩa về gia đạo hoà thuận, vui vẻ sẽ giúp công việc thuận lợi, cuộc sống viên mãn. Dù bây giờ đã là một nghệ nhân thư pháp nhưng anh không ngừng trau dồi kỹ năng cho bản thân. Mỗi ngày, anh luôn cố gắng tập viết chữ để từng nét chữ được mềm mại, uyển chuyển và có hồn hơn. Ngoài yêu cầu phải là nét chữ đẹp thì ông đồ cho chữ phải đức độ, tiết tháo, được mọi người kính trọng, yêu mến. Không chỉ anh Minh, chị gái anh, chị Lương Viên Dũ cũng đã theo học nghề viết liễn của cha từ năm 7 tuổi. Chị cho biết: “Thông thường khách kinh doanh sẽ xin chữ “khai trương hồng phát” hoặc “mua may bán đắt”, trong khi các gia đình lại hay chọn những câu liễn mang ý nghĩa bình an, hạnh phúc”. Chị Dũ cũng nói thêm, năm qua kinh tế khó khăn, công việc kinh doanh, buôn bán không đạt như kỳ vọng, chính vì thế mà các câu liễn mang nghĩa về tài lộc cũng trở nên đắt hàng trong năm nay. “Bên cạnh khách đến xin chữ cầu may còn có nhiều người đến tiệm để tìm hiểu về văn hoá, tục viết liễn của người Hoa. Bản thân tôi cũng nhiệt tình giải thích những câu đối, các lời hay ý đẹp để mọi người có cơ hội tìm hiểu”, chị Dũ chia sẻ. Để chữ viết trên liễn không chỉ đẹp mà còn thể hiện được mong ước của khách, người cầm bút cần phải tỉ mỉ, cẩn thận trong từng đường nét và đặc biệt phải đặt hết tâm huyết vào con chữ để những mong muốn, kỳ vọng của khách sớm thành hiện thực. Chị Nguyễn Thu Anh (47 tuổi, ngụ quận 7) mỗi năm đều ghé đến tiệm của gia đình anh Minh xin chữ cầu may mắn trong năm mới. “Thông thường mọi người hay cầu tài lộc trong năm nhưng tôi nghĩ nếu mọi việc thuận lợi ắt sẽ gặp may mắn, chuyện gì cũng suôn sẻ và đạt được như ý. Chính vì thế mà năm nay tôi đã quyết định xin chữ “vạn sự thuận” để trưng trong nhà”, chị Anh cho biết. “Đến chỗ anh Minh, tôi không chỉ vì thích đường nét anh viết mà còn được nghe người viết giải thích cặn kẽ về từng câu liễn, giúp tôi cảm nhận được ý nghĩa sâu sắc, tường tận của lời chúc, mang lại năng lượng tích cực hơn”, chị Anh nói. Để cầu may cho bản thân trong năm mới, chị Xuân Quỳnh (ngụ quận 5) đã xin chữ “hoà khí sinh tài”. “Với câu liễn này, tôi nghĩ nếu gia đạo có sự hoà thuận thì mới sinh tài khí được, công việc, cuộc sống cũng từ đó thuận buồm xuôi gió. Năm nay cầu mong cho mọi người sẽ có nhiều tài lộc, gặp nhiều may mắn, đạt được những mong ước trong năm mới như những lời hay ý đẹp viết trên tấm giấy đỏ”, chị chia sẻ.