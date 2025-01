Hình ảnh mới nhất về việc thi công cặp linh vật rắn Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Ất Tỵ 2025

Cặp đôi Kim Tỵ, Ngân Tỵ được trông chờ nhất của đường hoa Nguyễn Huệ Tết Ất Tỵ 2025 đang được các nghệ nhân ở quận 12, TP.HCM gấp rút hoàn thiện để chuẩn bị đưa ra đường hoa lắp đặt. Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Ất Tỵ 2025 với chủ đề “Non sông gấm hoa, vui xuân thái hòa” được chia thành 3 phân đoạn “Kết đoàn”, “Chuyển mình” và “Phát triển”, thể hiện những chặng đường lịch sử của dân tộc Việt Nam vượt qua mọi gian nan, hy sinh, mất mát, vẫn hát vang khúc hát kết đoàn giành độc lập - thống nhất đất nước - chuyển mình phát triển bền vững. Ghi nhận của PV, tại xưởng thi công ở quận 12, TP.HCM vào sáng 15-1, các công nhân đang tất bật thi công những công đoạn còn lại của cặp linh vật rắn, tiến độ hiện nay đạt 80%. Cặp đôi Kim Tỵ, Ngân Tỵ tại vị trí cổng chào Đường hoa Nguyễn Huệ 2025 được trông chờ nhất đang được các nghệ nhân thi công tất bật. Đây được xem là sự trở lại ấn tượng về ngoại hình, kích thước và cách chế tác so với cặp đôi Quý Tỵ 2013. Cặp Ngân Tỵ (con cái) dài 25 m và Kim Tỵ (con đực) dài 42 m toàn thân uốn lượn 3 vòng đan xen lẫn nhau, tạo thành đế rộng hơn 11 m, với độ cao tính từ phần thân tiếp giáp với nền hoa đến đỉnh đầu cao trên 6 m. Kim Tỵ và Ngân Tỵ có 70% vật liệu chế tác là vật liệu thân thiện môi trường. Đầu và bụng rắn ốp tấm cót ép sơn màu, toàn bộ phần lưng phía trên được phủ lớp vảy mica gương có tính phản quang, tạo sự óng ánh của “kim” và “ngân”. Tổng số vảy trên thân của Ngân Tỵ khoảng 2.700 miếng vảy và Kim Tỵ gần 3.600 miếng vảy, được gắn hoàn toàn bằng thủ công kết hợp đèn Led chạy dọc hai bên bụng. Mắt rắn cũng là điểm nổi bật so với Quý Tỵ năm 2013, với đường kính 10 cm, sơn màu theo thiết kế, mang lại cái hồn cho linh vật. Công nhân đang dán vẩy rắn cho cặp đôi Kim Tỵ, Ngân Tỵ. Các phần thân rắn uốn lượn đang được thi công. Công nhân xưởng phun sơn làm nổi bật phần vẩy rắn. Nghệ nhân Văn Tòng cho biết, đến nay linh vật đường hoa Nguyễn Huệ đã hoàn thiện được 80%. Robot Bông mạnh mẽ và duyên dáng với “trang phục du xuân” hoa bất tử, khuôn mặt là màn hình Led với biểu cảm vui vẻ, nụ cười thật tươi cùng những câu chúc mừng năm mới đến tất cả mọi người. Các hạng mục của robot bông đang được công nhân hoàn thiện một cách tỉ mỉ. Những bụi tre sau cặp Ngân Tỵ - Kim Tỵ cũng là tác phẩm chế tác thân thiện môi trường, với thân cây tre cao từ 2,5 m đến 12 m do mành và mây tre phủ bên ngoài thép hộp uốn tròn, sơn phủ luân phiên hai màu xanh non, vàng ngà, tạo sự chuyển đổi màu sắc nhẹ nhàng, tinh tế. Tạo hình rỗng với vô số lỗ dọc thân là điểm dẫn sáng nhẹ nhàng cho Ngân – Tỵ khi Đường hoa lên đèn. Anh Lê Hoàng, phụ trách kỹ thuật, đang điều khiển thi công tạo hình các bộ phận linh vật rắn. Khác với Kim Tỵ và Ngân Tỵ tỏa sáng lung linh kể cả dưới ánh nắng mặt trời hay đêm về rực rỡ, nàng Tỵ đang được thi công tại xưởng ở TP Thủ Đức mang nét duyên ngầm của người con gái miền Nam trong trang phục đặc trưng, với “phụ kiện” khăn rằn và nón lá. Được mô phỏng theo hình dáng của rắn hổ mang chúa trong tư thế ngẩng cao đầu, toàn thân phủ màu xanh, là màu của sự sống và sự tăng trưởng, nàng Tỵ đạt kích thước ấn tượng với chiều dài hơn 50 m, cao hơn 10 m. Phần đầu được cấu tạo bởi xốp, lưới nhuyễn, thép và vải mùng. Phần thân của nàng Tỵ được tạo hình từ gần 3.000 vảy bằng xốp phủ sơn, uốn thành hai vòng, trong đó vòng lớn nhất có đường kính gần 9 m. Tuy mang kích thước “khủng”, nàng Tỵ được chế tác hầu hết từ nguyên liệu có trọng lượng ở mức nhẹ và trung bình. Với chiều cao hơn 10 m, cấu trúc nàng Tỵ phân thành hai phần chính là phần đầu và phần thân. Ngoài thép sử dụng kết cấu chịu tải, phần đầu có tỉ trọng nguyên vật liệu lần lượt là 25% mút xốp, 55% lưới thép nhuyễn và tỉ lệ mút xốp ở phần thân là 40%. Hai phần ba chiều dài nàng Tỵ nằm trên mặt đất, lấy vòng xoắn thân làm đế đỡ, một phần ba thân dài hơn 5 m trong tư thế thẳng đứng, phần mang rắn dài hơn 3 m được tạo bởi khung thép phủ lưới nhuyễn có kết cấu nhẹ và không cản gió. Thời gian thi công đường hoa diễn ra từ 7g ngày 9-1 đến 12g ngày 27-1. Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Ất Tỵ sẽ mở cửa phục vụ nhu cầu du xuân, thưởng ngoạn của người dân thành phố và du khách từ 19g00 ngày 27-1 (tức 28 Tết) đến 21g00 ngày 2-2 (mùng 5 Tết).