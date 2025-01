Trong xã hội phong kiến ​​cổ xưa, nếu hoàng đế muốn thông báo điều gì thì sẽ cử thái giám đến đọc chiếu chỉ, nhưng tại sao lại có rất ít báo cáo về việc người ta giả mạo chiếu chỉ? Trên thực tế, đằng sau nó có hai nguyên nhân chính. Tại sao thời xưa không có ai giả mạo chiếu chỉ của triều đình? Trước hết, chiếu chỉ là sản phẩm của xã hội phong kiến, khi hoàng đế đưa ra quyết định chính trị hoặc công bố một sự kiện lớn nào đó, ông sẽ ra lệnh cho các hoạn quan xung quanh mình đọc chiếu. Cái gọi là thánh chỉ có liên quan rất nhiều đến triều đình. Ở Trung Quốc, trước thời nhà Tống, các chiếu chỉ của triều đình thường được coi là những cuốn sách nhỏ. Hơn nữa, vào thời kỳ hoàng kim của nhà Đường, có rất nhiều loại sách nhỏ, việc tạo ra bản thảo rất phức tạp. Khi hoàng đế ban hành mệnh lệnh, theo nội dung và chức năng của nó nên chia thành hai loại, một loại là chiếu chỉ của triều đình chuyên giải quyết những vấn đề quan trọng. Loại còn lại chủ yếu được sử dụng để giải quyết các công việc hàng ngày của chính phủ, nhưng chúng thường được làm bằng giấy màu vàng. Ảnh minh họa. Đến thời nhà Nguyên, các sắc lệnh đã được đổi thành sắc lệnh của triều đình và thường được sử dụng cho các hoạt động chính thức lớn như lên ngôi và thành lập nhà Nguyên. Ngoài ra, việc lựa chọn font chữ cũng rất quan trọng. Vì hầu hết những người cai trị nhà Nguyên đều không có trình độ học vấn cao nên về cơ bản họ sử dụng ngôn ngữ viết khi viết luật.

Ví dụ, tiếng Mông Cổ là ngôn ngữ phổ biến để viết các sắc lệnh của triều đình. Điều này có hai ưu điểm, thứ nhất là giải quyết được sự bất tiện của hoàng đế khi viết bằng tiếng phổ thông, thứ hai là không cần dịch thuật và có thể truyền đạt trực tiếp những gì hoàng đế muốn bày tỏ. Ngoài ra, quá trình sản xuất các sắc lệnh của triều đình rất phức tạp. Theo các bài phát biểu hàng ngày của hoàng đế, hầu hết họ đều sử dụng ngôn ngữ bạch tạng. Thói quen này tiếp tục cho đến thời nhà Thanh. Mọi người có thể cảm nhận được quyền lực tối cao của hoàng đế trong phim truyền hình, đồng thời cũng có thể nhìn thoáng qua cuộc đấu tranh của các chức sắc. Vậy tại sao thời xưa không ai dám thao túng chiếu chỉ của triều đình? Chủ yếu có những lý do sau. 1. Quy trình sản xuất Bởi vì là đồ của hoàng đế nên phải có tay nghề cực cao, thậm chí quy trình sản xuất cũng rất phức tạp. Thứ hai, quá trình sản xuất còn có sự tham gia của những nhân tài được tuyển chọn kỹ lưỡng từ Bộ Nội vụ. Bạn không thể tham gia sản xuất nếu không có tay nghề thủ công xuất sắc chứ đừng nói đến việc giả mạo.

Ngoài ra, chất liệu của thánh chỉ đặc biệt của hoàng đế không phải là vải thường. Nó là sự kết hợp của các vật liệu đặc biệt và có nhiều màu sắc khác nhau. Loại tài liệu này là hoàng thất chuẩn bị, người bình thường khó có được, cho nên khó rèn. Ngoài chất liệu đắt tiền, độ dài của sắc lệnh cũng rất dài, điều mà khán giả không thấy được trong phim truyền hình. Mức độ triệu tập các chiếu chỉ của triều đình cũng khác nhau, trong lịch sử, nhiệm vụ đọc chiếu chỉ của triều đình thường cần từ 4 đến 5 người. Là một chiếu chỉ của triều đình, thẩm quyền của nó là không thể nghi ngờ. Khi viết nội dung thánh dụ, làm chiếu chỉ, đóng dấu, ngay cả việc xử lý miếng bánh tráng cuối cùng cũng phải trải qua nhiều lớp giám sát chữ ký. Nếu một trong số họ nghi ngờ, nó sẽ được xem xét ngay lập tức. Sau khi xác định được gian lận, người chịu trách nhiệm có thể được tìm thấy càng nhanh càng tốt. Một khi hành vi lừa đảo được xác nhận, người chịu trách nhiệm sẽ bị tống vào tù, trường hợp nghiêm trọng sẽ mất mạng, thậm chí vô cớ liên lụy đến gia đình. Vì vậy, khả năng giả mạo chiếu chỉ của triều đình giảm đi rất nhiều. 2. Vấn đề an toàn Thời xưa người ta tôn trọng mệnh trời, lời nói của hoàng đế đều có thẩm quyền. Vì vậy, tính an toàn của Nghị định liên quan đến sự ổn định chính trị của đất nước nên bất kỳ phần nào của Nghị định đều có nhãn chống hàng giả. Điều này không dễ dàng bị giả mạo bởi các tổ chức hoặc cá nhân bình thường. Nói chung, các chiếu chỉ của triều đình đều được đọc bởi các hoạn quan. Hoàng đế đối với hắn có yêu cầu nhất định, đọc lớn tiếng phải nói rõ ràng, lời nói của hắn khi ngâm thơ có thể truyền đạt rõ ràng ý đồ của hoàng đế. Do đó, làm thái giám không dễ chút nào. Trong các bảo tàng sắc lệnh hoàng gia có liên quan của Trung Quốc, 65 sắc lệnh hoàng gia được mở cửa cho công chúng. Hầu hết các sắc lệnh của triều đình có thể thấy ngày nay đều có từ thời nhà Minh và nhà Thanh. Được biết, các sắc lệnh đích thực của nhà Thanh có giá ít nhất là 2 triệu nhân dân tệ. Đáng tiếc, do yếu tố lịch sử nên không dễ tìm được những sản phẩm đích thực như vậy, bởi số lượng chiếu chỉ của triều đình là cực kỳ hiếm. Mặc dù khả năng giả mạo thánh chỉ rất thấp nhưng trong lịch sử vẫn có những trường hợp giả mạo thánh chỉ. Được biết, Lý Tư và Triệu Cao là những thị thần quan trọng thời Tần, họ đã cùng nhau soạn nên chiếu chỉ của triều đình. Sau cái chết của Tần Thủy Hoàng, họ dùng chiếu chỉ giả để xưng hoàng đế mới. Điều này cuối cùng dẫn đến sự kết thúc của đế chế rộng lớn. Ngày nay ở thế kỷ 21, công nghệ làm hàng giả đã đạt đến đỉnh cao. Để phân biệt được tính xác thực, chúng ta cần đến sự trợ giúp của con người và máy móc. Ngày nay là thế giới hàng giả, bất cứ thứ gì cũng có thể bị làm giả. Ví dụ, hành vi làm sai lệch trình độ học vấn bị chỉ trích nhiều nhất nói chung là đạo văn và đạo văn kết quả nghiên cứu của người khác, đây là hành vi mong muốn thành công nhanh chóng và hoàn toàn không được mong muốn.