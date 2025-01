Chủ tịch Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam bị bắt trong sòng bạc ở TPHCM

Trong số những doanh nhân, người nổi tiếng bị bắt tại sòng bạc quy mô lớn ở TPHCM, cơ quan điều tra đã khởi tố Chủ tịch Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam Đỗ Xuân Lập. Ngày 20/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đang mở rộng điều tra sòng bạc quy mô lớn, đặt tại khách sạn Ramana, số 323 Lê Văn Sỹ, phường 13, quận 3, do Câu lạc bộ Diamond trực thuộc Công ty TNHH Khách sạn Ngôi Sao Việt tổ chức. Theo cảnh sát, sòng bạc này quy tụ nhiều đại gia, doanh nhân nổi tiếng tham gia "sát phạt". Trong số những người bị khởi tố, bắt tạm giam, có ông Đỗ Xuân Lập (SN 1958, ngụ tỉnh Bình Định). Ông Lập là Tổng giám đốc Công ty CP kỹ nghệ gỗ Tiến Đạt, đồng thời là Chủ tịch Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam. Ông Đỗ Xuân Lập (đứng giữa) bị khởi tố về tội Đánh bạc (Ảnh: Công an cung cấp). Liên quan đến vụ án này, Công an TPHCM cũng đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Trịnh Phong (SN 1976, ngụ quận Tân Bình), Phạm Thị Thanh Hằng (SN 1980, ngụ Tân Bình) cùng 9 người khác về tội Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc. Theo cảnh sát, Phong là chủ đầu tư Câu lạc bộ Diamond trực thuộc Công ty TNHH Khách sạn Ngôi Sao Việt, đặt tại khách sạn Ramana, số 323 Lê Văn Sỹ, phường 13, quận 3. Phong lợi dụng việc được cấp phép kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài để tổ chức cho người Việt Nam đánh bạc trái phép. Ông Phạm Trịnh Phong, chủ đầu tư sòng bạc (Ảnh: Công an cung cấp). Ngày 17/12/2024, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ vào kiểm tra, phát hiện Câu lạc bộ Diamond tổ chức cho nhiều người Việt Nam đánh bạc dưới hình thức chơi bài baccarat. Cảnh sát thu giữ hơn 146.000 USD, gần 420 triệu đồng cùng nhiều vật chứng khác có liên quan. Quá trình điều tra, Phòng PC02 xác định Phong đã chỉ đạo Phạm Thị Thanh Hằng, Phó tổng giám đốc và các quản lý, trưởng ca, nhân viên, lễ tân của câu lạc bộ tìm kiếm và lôi kéo nhiều người tham gia đánh bạc tại Câu lạc bộ Diamond (khách sạn Ramana) với số tiền đặc biệt lớn. Chỉ tính riêng ngày 17/12/2024, một con bạc đã tham gia sát phạt với tổng số tiền lên đến 725.000 USD (hơn 18 tỷ đồng).