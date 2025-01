Ngán ngẩm thay ca sĩ Jack - J97

Với "gia tài" scandal nhiều hơn cả bài hit, sự tồn tại của ca sĩ Jack - J97 trong showbiz gây ngán ngẩm lẫn thất vọng. Bí ẩn nguồn cơn vụ tố hot nhất mạng xã hội Tối 19/1, diễn viên Thiên An đăng bài viết về bạn trai cũ. Dù nội dung chưa được xác thực, một số chi tiết gây sốc vẫn khiến mạng xã hội bùng nổ. Nguồn cơn từ vụ việc liền trước đó, tối 17/1, hot girl V. phủ nhận toàn bộ tố cáo Jack - J97 ngoại tình 4 năm trước. Việc hot girl V. bất ngờ đăng clip trần tình về vụ tố Jack - J97 ngoại tình là dấu hỏi lớn, nhất là khi đã 4 năm trôi qua, những nhân vật trong câu chuyện đều đã có cuộc sống riêng ổn định. Không chỉ nói ngược lại nội dung tin nhắn, hình ảnh được công khai ngày đó, cô này còn cho rằng Thiên An là người đứng sau giật dây. Trùng hợp, hot girl V. đột ngột "đào" lại vụ này đúng thời điểm sự nghiệp của ca sĩ Jack - J97 đang có những dấu hiệu lạc quan. Thời gian gần đây, bản nhạc chế Đi giữa trời rực rỡ về Jack - J97 thành trào lưu, lan tỏa rầm rộ, góp phần khiến tên tuổi, hình ảnh anh gần gũi, hài hước và bớt tiêu cực. Jack - J97 là ca sĩ hiếm hoi vướng scandal với gần như tất cả cá nhân, công ty từng làm việc cùng mình. MV Dưới tán cây khô hoa nở đoạt top 1 Xu hướng âm nhạc thịnh hành YouTube cũng giúp ca sĩ này có thêm show diễn. Vì vậy, việc anh bất ngờ được "minh oan" khó tránh gây nghi vấn. Tài ít... Jack - J97 có thực tài. Anh nổi lên với bản hit Hồng nhan, từ sinh hoạt âm nhạc nghiệp dư trở thành ca sĩ chuyên nghiệp. Anh tiến vào giai đoạn đỉnh cao khi kết hợp producer K-ICM (nay là Khánh), tạo ra loạt bản hit đậm chất miền Tây như Bạc phận, Sóng gió, Em gì ơi... Điểm cốt lõi của Jack - J97 là chất miền Tây đặc trưng, hài hòa từ âm nhạc đến hình ảnh, phong cách; thu hút lượng lớn khán giả khu vực này. Dù không tiên phong kết hợp âm hưởng miền Tây và nhạc điện tử, cặp Jack - K-ICM vẫn nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường nhờ khai thác công thức này một cách hợp lý, chỉn chu và chuyên nghiệp nhất. Thời đỉnh cao, các sản phẩm của cặp đôi từng áp đảo cả Sơn Tùng M-TP về phương diện thành tích số. Đến nay, trong 5 MV Việt có lượt xem cao nhất YouTube, Jack - J97 vẫn là chủ nhân của 3 vị trí top 2, 3 và 5. Tách khỏi K-ICM, theo thời gian, Jack - J97 dần lộ rõ sự chông chênh. Các bài Là một thằng con trai, Đom đóm, Laylalay, Ngôi sao cô đơn, Từ nơi tôi sinh ra... sút giảm từ chất lượng âm nhạc đến thành tích. Một số bài tốt hiếm hoi như Hoa hải đường, Cuối cùng thì. MV "Sóng gió" - sản phẩm đánh dấu đỉnh cao trong sự nghiệp của Jack và K-ICM. Jack - J97 có tài năng nhưng không được nuôi dưỡng, phát triển đúng. Thiếu người "cầm cương", định hướng như K-ICM, anh dễ sa vào cảm tính như thời sáng tác nghiệp dư. Hậu quả, nhiều sản phẩm sến sẩm, ngô nghê và hời hợt. Tính từ năm 2019 đến nay, Jack - J97 không cho thấy nỗ lực trau dồi, cải thiện nghề nghiệp. Phong độ sáng tác không ổn định, anh khó lòng chạm đến những kỷ lục ngày trước. Jack - J97 hát live yếu, kỹ thuật thanh nhạc không phát triển nên lệ thuộc vào playback. Nếu phải dùng giọng thật, anh sẽ lộ giọng yếu, chênh phô, dễ mắc các lỗi như vỡ nốt, lạc tông. Jack - J97 sở hữu lượng fan hùng hậu. Từng có thời gian dài, 9X ít xuất hiện, hầu như chỉ hoạt động trong vòng fan. Điều này tạo ra nghịch lý một số sản phẩm có số liệu tốt (nhờ fan "cày" view) như "đá ném ao bèo", không lọt top tìm kiếm của Google, thậm chí không có độ thảo luận trên mạng xã hội. ... tật nhiều Jack - J97 là ca sĩ hiếm hoi vướng scandal gần như không sót cá nhân, công ty nào mình từng làm việc cùng. Có chút tên tuổi, anh liền rời "cái nôi" sự nghiệp là tổ đội G5R, không bao giờ nhắc đến nhóm này lẫn trưởng nhóm Jombie - người sản xuất âm nhạc và MV bài Hồng nhan giúp mình nổi tiếng; nhờ mẹ nuôi ra mặt thanh lý quan hệ công việc. "Bỏ túi" 2-3 bản hit, Jack – J97 bị quản lý Quân A.P tố không đồng ý tham gia chương trình Giọng ải giọng ai cùng ca sĩ này vì "sợ ảnh hưởng đến hình ảnh". Jack - J97 mời 1 cô gái có ngoại hình giống hệt bạn gái cũ đóng MV "Thiên lý ơi". Sau thời gian làm việc với K-ICM và tạo ra loạt hit, ca sĩ rời công ty, chia sẻ ẩn ý bị bóc lột sức lao động và tiền bạc khiến producer từng thân thiết này gần như tiêu tan sự nghiệp, mắc bệnh trầm cảm. Về công ty mới không lâu, Jack – J97 để lộ bê bối ngoại tình, bạc bẽo và không nhận con với diễn viên Thiên An, dẫn tới việc anh bị cắt sóng Running man Vietnam và phải rời công ty sau đó. Khi hoạt động độc lập, anh tiếp tục vướng vào tranh cãi về tính hợp pháp của 6 giây siêu sao Messi "xuất hiện" trong MV Từ nơi tôi sinh ra. Đến nay, việc anh đã xin phép sử dụng hình ảnh của Messi cho một sản phẩm âm nhạc thương mại hay chưa vẫn còn bỏ ngỏ. Điều đọng lại trong ký ức khán giả là cách ca sĩ đi đường tắt để đưa siêu sao vào MV, lại "va" với người làm việc cùng trong khi cách phản hồi vừa chậm trễ vừa thiếu minh bạch. Năm 2024, Jack – J97 còn bị producer ViruSs tố sử dụng không xin phép beat từ bản demo do hai người hợp tác sản xuất vài năm trước cho bài Thiên lý ơi. Loạt vụ việc trên chưa bao gồm những lần anh gây tranh cãi nhỏ hơn như: nhiều lần bị nghi đạo nhạc, đạo hình ảnh/phong cách; phát ngôn bất nhất vụ từng là thầy giáo dạy nhạc ở Bến Tre; đăng ảnh giơ ngón "thối"... Jack - J97 và Thiên An. Khán giả ở đâu? Với "gia tài" scandal nhiều hơn cả bài hit, sự tồn tại của Jack - J97 trong showbiz gây ngán ngẩm nhưng không khó lý giải. Việt Nam hiện không có cơ chế "phong sát" - lệnh cấm hoặc phong tỏa để ngăn cản cá nhân tồn tại trong lĩnh vực cụ thể - từ cơ quan có thẩm quyền như Trung Quốc; không có văn hóa xóa sổ (cancel culture) như khu vực Âu-Mỹ; quyền lực tẩy chay của khán giả Việt cũng không đủ mạnh như Hàn Quốc. Vì vậy, dù không ít fan rời đi sau các scandal, Jack - J97 vẫn sống tốt nhờ sự ủng hộ của số fan còn lại, thỉnh thoảng đi diễn show nhãn hàng - không nhiều nhưng cát-sê cao. Đây là hệ lụy từ đặc trưng của khán giả Việt: chóng giận rồi chóng quên, dễ bị cuốn theo các vụ ồn ào trên internet, chưa bao giờ tẩy chay triệt để. Tính đến hiện tại, "gia tài" scandal và sự tồn tại của cái tên Jack - J97 trong showbiz không còn đơn thuần là vấn đề cá nhân. Xa hơn, đây là sự bất công với các nghệ sĩ hoạt động nghệ thuật nghiêm túc hoặc những trường hợp phạm lỗi lần đầu vẫn bị trù dập thê thảm. Trên internet, không khó gặp những bình luận đại loại: "Xướng ca vô loài", "Showbiz xô bồ, dơ bẩn"... Nhưng nếu khán giả không chung tay từ bây giờ, khi nào mới có một showbiz "sạch", văn minh và lành mạnh? Lê Thị Mỹ Niệm Ảnh: FBNV, tư liệu