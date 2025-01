Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 21/1: Champions League: Liverpool vs Lille, Benfica vs Barcelona, Atletico Madrid vs Leverkusen, Monaco vs Aston Villa

Champions League sẽ trở lại đêm nay với loạt trận thứ 7. Nhiều khả năng chiếc vé đầu tiên vào vòng trong sẽ được xác định khi đội đầu bảng Liverpool chỉ cần 1 điểm trước Lille là đi tiếp. Lịch thi đấu Champions League - 00h45 ngày 22/1: Atalanta vs Sturm Graz - 00h45 ngày 22/1: Monaco vs Aston Villa - 03h00 ngày 22/1: Crvena Zvezda vs PSV - 03h00 ngày 22/1: Liverpool vs Lille - 03h00 ngày 22/1: Bologna vs Dortmund - 03h00 ngày 22/1: Atletico Madrid vs Leverkusen - 03h00 ngày 22/1: Slovan Bratislava vs Stuttgart - 03h00 ngày 22/1: Benfica vs Barcelona - 03h00 ngày 22/1: Club Brugge vs Juventus Lịch thi đấu Europa League - 22h30 ngày 21/1: Galatasaray vs Dynamo Kyiv Nhận định: - 00h45 ngày 22/1: Monaco vs Aston Villa Ở giai đoạn đầu mùa Monaco đã có khởi đầu xuất sắc với chiến thắng 2-1 trước Barcelona vào tháng 9, tiếp theo là trận hòa với Dinamo Zagreb và những chiến thắng trước Red Star Belgrade và Bologna. Hiện tại đội bóng Pháp đang đứng thứ 16 nhưng cũng chỉ cách top 8 có 3 điểm. Nghĩa là nếu chơi tốt trong các trận đấu còn lại, cơ hội vào vòng trong vẫn còn. Aston Villa cũng đã có một số màn trình diễn xuất sắc ở châu Âu mùa này, bao gồm những chiến thắng ấn tượng trước Bayern Munich và RB Leipzig, cũng như trận hòa không bàn thắng với Juventus. Lúc này Aston Villa đang đứng thứ 5, chỉ ít hơn Top 4 khoảng cách 2 điểm, vì thế cơ hội để họ trụ lại trong Top 8 qua đó giành vé trực tiếp tham dự vòng 1/8 là khả thi. Theo siêu máy tính Sports Mole, tỷ lệ giành chiến thắng của Monaco là 48,84%. Tỷ lệ thắng của Aston Villa là 28,19%. Tỷ lệ hòa là 22,96%. Xét về thực lực, hai bên không chênh lệch là bao. Monaco có lợi thế sân nhà nên được đánh giá cao hơn. Đội hình dự kiến: Monaco: Majecki; Henrique, Salisu, Kehrer, Vanderson; Camara, Magassa, Akliouche, Golovin, Ben Seghir; Embolo. Aston Villa: Martinez; Digne, Mings, Konsa, Cash; Kamara, Ramsey, Rogers, Tielemans, Bailey; Watkins. - 03h00 ngày 22/1: Liverpool vs Lille Dù hơi ‘loạng choạng’ ở các giải trong nước thời gian qua nhưng ở Champions League thì Liverpool vẫn đang là đội gây ấn tượng mạnh nhất với 6 trận toàn thắng, độc chiếm ngôi đầu. Thầy trò HLV Arne lot chỉ cần thêm 1 điểm để chính thức giành vé vào vòng đấu loại trực tiếp. Lille cũng là đội bóng đang được xem là hiện tượng của giải đấu. Mặc dù không được đánh giá quá cao về thực lực nhưng đến thời điểm hiện tại đang đứng thứ 8 trên BXH - vị trí cuối cùng trực tiếp giành quyền vào vòng knock-out. Tuy nhiên, đại diện Ligue 1 với 13 điểm chỉ hơn nhóm bám đuổi phía sau 1 điểm và vẫn rất cần thêm chiến thắng để củng cố thứ hạng của mình. Còn tại Ligue 1 họ cũng đã vươn lên thứ 3. Với những gì đang thể hiện, Lille hoàn toàn có thể khiến Liverpool gặp khó khăn. Tuy nhiên, với lợi thế sân nhà, nơi chưa để thủng lưới bàn nào tại Champions League mùa này, Liverpool vẫn được đánh giá cao hơn hẳn và nhiều khả năng sẽ sớm hoàn thành mục tiêu giành vé vào vòng trong. Đội hình dự kiến: Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Van Dijk, Konate, Robertson; Jones, Gravenberch, Allister; Gakpo, Diaz, Salah. Lille: Chevalier; Mandi, Diakite, Ribeiro, Ismaily; Andre, Andre Gomes; Cabella, Bouaddi, Haraldsson; David. - 03h00 ngày 22/1: Atletico Madrid vs Leverkusen Atletico Madrid vừa chấm dứt chuỗi 15 trận thắng liên tiếp sau thất bại 0-1 trước Leganes tại La Liga, nhưng họ vẫn dẫn đầu bảng xếp hạng và duy trì phong độ ấn tượng. Ở đấu trường Champions League, thầy trò HLV Diego Simeone đứng thứ 11 với 12 điểm, chỉ kém nhóm vào vòng trong 1 điểm. Leverkusen cũng đang có phong độ cực tốt với chuỗi 12 chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường. Đội bóng của HLV Xabi Alonso hiện đứng thứ tư trên bảng xếp hạng Champions League với 13 điểm sau 6 trận, sở hữu hàng công hiệu quả với 12 bàn thắng và chỉ để lọt lưới 5 lần. Đây là trận đấu được đánh giá là cân bằng, nhưng với lợi thế sân nhà thì Atletico Madrid có chút lợi thế. Đội hình dự kiến: Atletico Madrid: Oblak; Llorente, Le Normand, Lenglet, Galan; Simeone, De Paul, Barrios, Gallagher; Griezmann, Alvarez. Bayer Leverkusen: Hradecky; Mukiele, Tah, Tapsoba, Hincapie; Palacios, Xhaka; Frimpong, Wirtz, Grimaldo; Schick. - 03h00 ngày 22/1: Benfica vs Barcelona Ở vòng phân hạng UEFA Champions League 2024/25, Barca cũng đang chơi cực tốt. Sau 6 lượt trận, họ giành 5 chiến thắng, qua đó đang xếp thứ 2 tại bảng xếp hạng sau Liverpool, ghi tới 21 bàn/6 lượt trận, nghĩa là trung bình mỗi trận có hơn 3 bàn. Có vẻ mùa này Barcelona đá cúp tốt hơn đua tranh ở La Liga. Nếu ở giải VĐQG họ đã 4 trận liền không thắng và đánh mất ngôi đầu thì ở các giải cúp lại chơi rất hay. Mới nhất là màn ‘hạ nhục’ Real 5-2 ở chung kết Siêu cúp Tây Ban Nha. Benfica đang chơi không tốt ở UEFA Champions League. Bằng chứng là họ chỉ thắng được 1/4 trận đấu vừa qua, còn lại hòa 1 và thua 2 trận, đdứng thứ 15. So sánh tương quan giữa hai bên, có thể tin vào Barca. Đội hình dự kiến: Benfica: Trubin; Fernandez, Otamendi, Silva, Araujo; Kokcu, Florentino, Barreiro; Schjelderup, Akturkoglu, Pavlidis

Barca: Pena; Kounde, Araujo, Cubarsi, Balde; Casado, Pedri; Yamal, Gavi, Raphinha; Lewandowski