Bản tin Xe cộ 21/1: Toyota đổi chiến lược đặt tên xe điện để thu hút người tiêu dùng

Người Việt mua gần 10.000 ô tô hybrid trong năm 2024; Tương lai của Honda Civic Type R chạy điện - Toyota đổi chiến lược đặt tên xe điện để thu hút người tiêu dùng Toyota quyết định sử dụng các tên gọi từ danh mục sản phẩm hiện có để đặt cho các mẫu xe điện mới, thay vì áp dụng quy ước tên như dòng bZ, nhằm đơn giản hóa nhận diện và tránh những tranh cãi không cần thiết. Mẫu xe điện đầu tiên của Toyota, bZ4X, ra mắt vào năm 2022, mang ý nghĩa "beyond Zero" (vượt xa mức phát thải bằng không), với số 4 biểu thị kích thước xe và ký tự X ám chỉ đây là mẫu crossover. Tuy nhiên, mẫu xe điện thứ hai, Urban Cruiser, đã từ bỏ quy ước này và sử dụng tên từ danh mục sản phẩm quen thuộc của hãng. Tại triển lãm ôtô Brussels 2024, ông Andrea Carlucci, Giám đốc marketing và phát triển sản phẩm của Toyota châu Âu, cho biết hãng muốn "tránh lạm phát bảng tên" để người tiêu dùng dễ dàng nhận diện các dòng sản phẩm. Mặc dù doanh số mẫu bZ4X tăng trưởng đáng kể trong năm 2024, Toyota vẫn đối mặt với áp lực lớn trên thị trường xe điện, đặc biệt tại Mỹ. Các đối thủ như Hyundai, Kia và ngay cả những hãng xe Nhật Bản khác như Honda, Nissan đều vượt qua Toyota về doanh số xe điện. Cụ thể, Honda đã bán hơn 33.000 chiếc Prologue trong năm 2024, với trung bình hơn 5.000 xe mỗi tháng vào nửa cuối năm. Nissan đạt doanh số gần 19.800 chiếc SUV điện Ariya và thêm 11.226 chiếc Leaf, tăng 57% so với năm trước. Kia EV9, mẫu SUV điện ba hàng ghế, dù có giá cao hơn 10.000 USD so với bZ4X, vẫn đạt doanh số hơn 22.000 chiếc trong năm. Trong khi đó, Toyota chỉ bán được 18.570 chiếc bZ4X trong năm 2024, dù đã tăng gần gấp đôi so với 9.329 chiếc năm 2023. - Ô tô nhập khẩu từ Indonesia lấn át xe nhập từ Thái Lan Tổng kết trong năm 2024 lượng xe ô tô nhập khẩu nguyên chiếc các loại đạt 173.561 chiếc, tăng 45,8% so với cùng kỳ năm trước. Theo báo cáo sơ bộ của Hải quan Việt Nam, lượng ô tô nhập khẩu nguyên chiếc các loại về Việt Nam trong tháng 12-2024 là 12.881 chiếc, giảm 27,9% so với tháng trước. Như vậy, tổng kết trong năm 2024 lượng xe ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu là 173.561 chiếc, tăng 45,8% so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu về Việt Nam chủ yếu là ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống với 142.773 chiếc, tăng 47,8%, tương ứng tăng 46.167 chiếc. Tiếp theo là ô tô loại khác đạt 15.739 chiếc, tăng 1,9 lần, tương ứng tăng 7.462 chiếc; ô tô tải là 15.008 chiếc, tăng 4,4%, tương ứng tăng 629 chiếc so với năm 2022. Riêng ô tô trên 9 chỗ ngồi trong năm 2024, Việt Nam chỉ nhập về 401 chiếc. Ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu về Việt Nam trong năm 2024 chủ yếu có xuất xứ từ Indonesia và Thái Lan, chiếm 78% tổng lượng nhập khẩu của cả nước. Trong đó, nhập khẩu từ Indonesia là 70.728 chiếc, tăng 65,7%, nhập khẩu từ Thái Lan là 63.769 chiếc, tăng 18,2% so với cùng kỳ năm 2023. - Người Việt mua gần 10.000 ô tô hybrid trong năm 2024 Trong năm 2024, ô tô lai sử dụng động cơ xăng - điện (hybrid) được nhiều người tiêu dùng Việt lựa chọn mua với gần 10.000 chiếc được bán ra, trong đó chủ yếu là từ các thương hiệu Nhật Bản. Báo cáo lượng bán hàng của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) công bố cho thấy, trong tháng cuối của năm 2024, lượng ô tô bán ra bị sụt giảm so với tháng trước đó nhưng xe hybrid bán ra lại nhiều nhất trong năm. Cụ thể, tháng 12 vừa qua có 1.479 xe hybrid được tiêu thụ, nâng tổng số xe lai được bán ra ở thị trường trong nước 1 năm qua đạt 9.866 xe. Đây cũng là số lượng xe hybrid bán ra cao nhất trong những năm qua ở thị trường trong nước. Khi xét theo vị trí địa lý, các tỉnh thành phố khu vực miền Nam mua xe hybrid nhiều nhất trong năm, đạt 5.741 xe tương đương gần 58,2%, khu vực miền Bắc chiếm 3.012 xe, tương đương 30,5% và khu vực miền Trung chiếm hơn 11,3% với 1.113 xe. Về thương hiệu, các hãng ô tô đến từ Nhật Bản như Honda, Toyota, Suzuki đang chiếm ưu thế ở thị trường Việt Nam. Trong đó, Toyota là thương hiệu đang dẫn đầu về số lượng mẫu mã cũng như thị phần ô tô hybrid tại Việt Nam với 6 mẫu có phiên bản hybrid. Honda có CR-V và Civic còn Suzuki cũng loại bỏ bản máy xăng của XL7 để chuyển sang phân phối bản XL7 Hybrid. - Tương lai của Honda Civic Type R chạy điện Hãng xe Nhật Bản vẫn chưa từ bỏ kế hoạch phát triển một phiên bản thuần điện cho Honda Civic Type R. Theo CarBuzz, Honda từng tuyên bố kế hoạch điện hóa mẫu hot-hatch Civic Type R cách đây 2 năm. Gần đây, ông Toshihiro Akiwa - người đứng đầu Trung tâm phát triển BEV của Honda - xác nhận hãng xe Nhật Bản vẫn giữ kế hoạch điện hóa Civic Type R, đồng thời chia sẻ những khó khăn hiện tại. Chia sẻ với Auto Express, ông Toshihiro Akiwa nhấn mạnh cam kết của Honda trong nỗ lực mang đến “niềm vui lái xe” với Civic Type R chạy điện trong tương lai. Tuy nhiên, vị này cũng thừa nhận hãng sẽ khó có thể cung cấp cho Civic Type R thuần điện những đặc điểm tương tự phiên bản thuần xăng hiện tại. Dựa trên các nguyên mẫu 0 Series mà Honda ra mắt gần đây tại triển lãm CES 2025 ở Las Vegas (Mỹ), chuyên trang CarBuzz tin rằng những dòng xe điện hóa của Honda trong tương lai sẽ có thể sở hữu công suất đầu ra khá lớn. - Yamaha Janus 125 thế hệ mới trang bị loạt nâng cấp, khuyến mãi 2 triệu đồng Yamaha Janus 125 thế hệ mới được làm mới ngoại hình và có nhiều tính năng mới thiết thực hơn như đèn xi nhan sau gọn gàng, yên xe chống nóng hay lốp không săm an toàn. Mẫu xe gồm ba phiên bản với giá từ 29 triệu đồng. Tại Việt Nam, Janus 125 thế hệ mới được bán với 3 phiên bản Tiêu chuẩn, Cao cấp và Giới hạn, giá tương ứng lần lượt là 29,15 triệu, 33,17 triệu và 33,38 triệu đồng (8% VAT) và 29,69 triệu, 33,79 triệu và 34 triệu (10% VAT). Ở thế hệ mới, Janus 125 thay đổi thiết kế và tập trung vào cải tiến tính tiện dụng. Thay đổi dễ nhận thấy nhất là ở phần thân và đuôi xe. Phần đuôi xe được vuốt gọn, đèn xi-nhan nay bố trí lên gần khu vực đèn hậu thay vì được gắn rời ở dè chắn bùn, giúp tổng thể phần đuôi bớt rườm rà và thanh thoát hơn, phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng. Đèn hậu vẫn tạo hình chữ U nhưng được thiết kế mới, tạo điểm nhấn ấn tượng hơn. Yên xe được thiết kế phẳng hơn, chiều dài mặt yên mới đạt 760 mm, tăng đến 77 mm so với phiên bản cũ, mang lại không gian rộng rãi và thoải mái cho cả người lái lẫn người ngồi sau. Đặc biệt, công nghệ Anti Heat Seat hiện đại (chỉ có trên bản Giới hạn) tích hợp trên yên xe sở hữu tỉ lệ phản nhiệt lên đến 45%, phù hợp với điều kiện thời tiết nhiệt đới như Việt Nam, cho cảm giác ngồi thoáng mát ngay cả khi phải để xe dưới trời nắng lâu. Khu vực để chân được mở rộng thêm 20 mm, tối ưu hóa không gian và tăng sự thoải mái khi di chuyển trên những hành trình dài. Bình xăng được thiết kế tối ưu hóa, dễ dàng tiếp nhiên liệu và tiết kiệm không gian với dung tích 4,2 L.