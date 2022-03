Lý do nhiều người có triệu chứng buồn nôn, nôn ói sau khi khỏi Covid-19

Thứ ba có thể do các dụng phụ trong điều trị Covid-19 như khi uống remdesivir. Cuối cùng là đến từ lo lắng và căng thẳng tâm lý do Covid-19 - được coi là nguyên nhân phổ biến của buồn nôn và nôn. Giãn cách xã hội kéo dài kèm theo gánh nặng kinh tế khiến cho bệnh nhân có nguy cơ cao gặp các vấn đề về sức khỏe tâm thần, đặc biệt là đối với những người dễ bị tổn thương như nhân viên y tế, trẻ em và người già.

Xử trí buồn nôn và nôn hậu Covid-19 như thế nào?

Trong thời gian mắc Covid-19, triệu chứng buồn nôn và nôn sẽ xuất hiện cấp tính (tần số cao) kèm theo các triệu chứng tiêu hóa khác, đặc biệt là tiêu chảy, đau bụng, chán ăn và những triệu chứng này có thể xảy ra trước các biểu hiện hô hấp. Tuy nhiên, ở tình trạng hậu Covid-19, buồn nôn và nôn xảy ra không thường xuyên nhưng vẫn gây ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của người bệnh. Để khắc phục tình trạng này, điều trị bằng thuốc tiêu chuẩn. Ngoài ra, các can thiệp về chế độ ăn uống và sinh hoạt cũng sẽ giúp tăng hiệu quả.

1. Điều trị với thuốc chống nôn

Prochlorperazine: Đây là thuốc chống nôn làm giảm một phần buồn nôn và nôn cấp tính (ví dụ như trong viêm dạ dày ruột cấp). Nó có thể gây ra các tác dụng phụ (kháng cholinergic) như mờ mắt, lú lẫn, táo bón, khô mắt, bí tiểu và rối loạn nhịp tim. Ngoài ra, cũng có thể gặp chóng mặt, hạ huyết áp tư thế, buồn ngủ và an thần. Bệnh nhi đặc biệt nhạy cảm với tác dụng an thần do prochlorperazine gây ra. Do đó, Prochlorperazine không dùng ở phụ nữ có thai, những bệnh nhân suy giảm chức năng gan thận, động kinh, trẻ em < 2 tuổi hoặc cân nặng>< 9 kg hoặc có một trong các bệnh lý nêu>

Metoclopramide: Thuốc dùng để điều trị triệu chứng và dự phòng buồn nôn, điều trị nôn muộn (không cấp tính). Thuốc chống chỉ định với các trường hợp tắc cơ học, thủng đường tiêu hóa, xuất huyết đường tiêu hóa, tiền sử động kinh, Parkinson, U tủy thượng thận và trẻ nhỏ dưới 1 tuổi. Metoclopramide qua được nhau thai và metoclopramide có thể an toàn cho phụ nữ mang thai. Tuy nhiên, khi dùng thuốc vào cuối thai kỳ có thể xuất hiện triệu chứng ngoại tháp ở trẻ sơ sinh. Do đó, cần theo dõi thận trọng trẻ sau khi sinh nếu dùng thuốc trong 3 tháng cuối thai kỳ. Metoclopramide bài tiết qua sữa mẹ nên trẻ bú mẹ có thể gặp các tác dụng không mong muốn do thuốc. Do đó không khuyến cáo dùng metoclopramide trong thời kỳ cho con bú.

Domperidone: Đây cũng là một thuốc kháng dopamin nhưng khả nhăng xâm nhập vào hàng rào máu não kém hơn. Do đó, ít tác dụng an thần và loạn trương lực cơ hơn nhiều so với metoclopramide. Domperidone chỉ định điều trị ngắn hạn triệu chứng buồn nôn, nôn nặng và ít khi được dùng với tác dụng chống nôn kéo. Thuốc chống chỉ định với bệnh nhân suy gan (vừa và nặng), bệnh tim, chảy máu tiêu hóa hoặc thủng đường tiêu hóa, tắc ruột cơ học và phụ nữ mang thai.

Điều trị không dùng thuốc