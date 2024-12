Nữ ca sĩ tham gia bom tấn 'Vua sư tử' sở hữu khối tài sản 19.000 tỷ

Ca sĩ Beyoncé tiếp tục lồng tiếng cho Hoàng hậu Nala trong bom tấn "Mufasa: Vua sư tử". Tham gia phim này còn có con gái Blue Ivy của cô. Tiếp nối thương hiệu Vua sư tử đã nổi danh toàn cầu 30 năm qua, bom tấn Mufasa: The Lion King (Mufasa: Vua sư tử) - phần tiền truyện khai thác nhân vật cha của Simba là tựa phim hứa hẹn hốt bạc toàn cầu dịp Giáng sinh năm nay. Mufasa: The Lion King được coi là một bước đột phá, nâng cấp về mặt hình ảnh, công nghệ so với The Lion King.

Giống như "The Lion King", "Mufasa: The Lion King" là sự kết hợp giữa hoạt hình, CGI thực tế và kỹ thuật làm phim live-action. Ảnh: Disney Ngoài phần hình ảnh và kỹ xảo mãn nhãn cùng những bối cảnh hoành tráng, dàn diễn viên lồng tiếng cũng là yếu tố thu hút của Mufasa: Vua sư tử, nhất là khi có sự góp mặt của 2 mẹ con nữ ca sĩ huyền thoại Beyoncé và Blue Ivy Carter.

Beyoncé tiếp tục lồng tiếng cho vai Hoàng hậu Nala. Ảnh: JJ Beyoncé tiếp tục lồng tiếng cho vai Hoàng hậu Nala, tiếp nối vai diễn cô đã đảm nhiệm trong phần phim remake ra rạp năm 2019. Trong khi đó, cô bé Blue Ivy 12 tuổi lồng tiếng cho sư tử con Kiara đáng yêu - là con gái của Nala và Vua sư tử Simba. Cả hai mẹ con đã thực sự chiếm trọn sự quan tâm của truyền thông và khán giả khi dắt tay nhau ra mắt phim Mufasa: Vua sư tử tại Mỹ mới đây.

Blue Ivy 12 tuổi lồng tiếng cho sư tử con Kiara đáng yêu. Ảnh: JJ Beyoncé là một trong những ca sĩ có ảnh hưởng và giàu nhất nước Mỹ. Theo thống kê của Forbes, tính đến tháng 5 năm nay, nữ ca sĩ 43 tuổi sở hữu khối tài sản lên tới 760 triệu USD (khoảng 19.000 tỷ đồng). Riêng tour diễn toàn cầu Renaissance của nữ ca sĩ đã thu về 579 triệu USD - trở thành tour diễn có doanh thu cao nhất lịch sử của một nghệ sĩ da màu.

Beyoncé là một trong những nghệ sĩ ăn khách nhất toàn cầu với 200 triệu album bán ra. Ảnh: Instagram Hiện Disney giữ kín thông tin về cát-sê cho phần lồng tiếng của Beyoncé trong Mufasa: Vua sư tử. Phim hiện đang chiếu ở rạp Việt. Theo VietNamNet