Đấu giá căn hộ của ông Trịnh Xuân Thanh ở Nha Trang được trên 7 tỷ đồng

Căn hộ chung cư 125,5m2 ở TP Nha Trang (Khánh Hòa) của ông Trịnh Xuân Thanh, cựu Chủ tịch PVC, được bán đấu giá thành công để bồi thường cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam gần 6,3 tỷ đồng. Thông tin với phóng viên Dân trí, đại diện Cục Thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa cho biết đã bán đấu giá thành công căn hộ chung cư rộng 125,5m2 thuộc dự án The Costa (32-34 đường Trần Phú, TP Nha Trang, Khánh Hòa) của , cựu Chủ tịch HĐQT Tổng công ty xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) với giá trên 7 tỷ đồng. Căn hộ của ông Trịnh Xuân Thanh ở dự án The Costa, TP Nha Trang, Khánh Hòa đã được bán đấu giá trên 7 tỷ đồng (Ảnh: The Costa). Sau khi trừ đi các khoản chi phí tổ chức thi hành án theo quy định, số tiền còn lại gần 6,3 tỷ đồng từ bán căn hộ trên đã được tính vào các khoản ông Trịnh Xuân Thanh phải bồi thường cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN). Ngoài ra, theo cơ quan thi hành án, ông Vũ Đức Thuận, cựu Tổng giám đốc PVC, đã tự nguyện bồi thường cho PVN số tiền trên 711 triệu đồng. Việc thi hành án được thực hiện theo Bản án số 298/2018/HSPT của TAND Cấp cao tại Hà Nội. Các cựu lãnh đạo của PVN, PVC còn phải thi hành gần 84 tỷ đồng trong bản án này. Trong đó, ông Đinh La Thăng, cựu Chủ tịch HĐTV PVN, còn phải bồi thường cho PVN số tiền 28,5 tỷ đồng; ông Trịnh Xuân Thanh phải bồi thường trên 22,8 tỷ đồng; ông Nguyễn Xuân Sơn, cựu Phó tổng giám đốc PVN phải bồi thường 7,5 tỷ đồng; ông Vũ Đức Thuận còn phải bồi thường trên 6,2 tỷ đồng. Ông Ninh Văn Quỳnh, cựu Kế toán trưởng PVN còn phải bồi thường gần 5,7 tỷ đồng; ông Nguyễn Ngọc Quý, cựu Phó chủ tịch HĐQT PVC, phải bồi thường gần 6 tỷ đồng... Những người phải thi hành án trên còn phải chịu lãi suất phát sinh trên số tiền chưa thi hành án được theo quy định. Cựu Chủ tịch PVC Trịnh Xuân Thanh tại một phiên tòa năm 2021 (Ảnh: TTXVN) Sau khi phát hiện ông Nguyễn Ngọc Quý có tài sản là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa đã ra quyết định ủy thác cho Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Bà Rịa để tiếp tục thi hành án. "Người được thi hành án, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến việc thi hành án liên hệ với Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Bà Rịa để tiếp tục thi hành các khoản nêu trên", quyết định ủy thác nêu rõ. Như Dân trí thông tin trước đó, nhiều cá nhân trên đang thi hành nhiều bản án. Trong đó, phải thi hành 4 bản án, đều được coi là đại án về kinh tế tham nhũng, với mức phạt 30 năm tù giam và phải bồi thường tổng cộng 830 tỷ đồng. Ông Trịnh Xuân Thanh phải thi hành án chung thân sau 3 vụ án, phải bồi thường dân sự hơn 173 tỷ đồng.