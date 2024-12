Cây thông ở Đồng Nai làm từ hơn 3.800 nón lá, hút hàng nghìn lượt khách mỗi tối

Hơn 3.800 nón lá được kết thành cây thông Noel cao gần 40m tại Đồng Nai. Mỗi tối, nơi đây trở thành điểm check-in thu hút hàng nghìn lượt khách tham quan. Những ngày cuối năm, không khí Giáng sinh tại Đồng Nai càng thêm rộn ràng khi cây thông nón lá tại nhà thờ Hà Phát (phường Tân Biên, TP Biên Hòa) chính thức lên đèn. Đông đảo người dân và du khách đổ về đây để chiêm ngưỡng và check-in. Bên cạnh cây thông, nhiều công trình khác như tượng Chúa, hang đá, tháp chuông... cũng được trang hoàng lộng lẫy. Mỗi tối, vào lúc 19h, cây thông “khổng lồ” cao gần 40m được tạo dựng từ hơn 3.800 chiếc nón lá truyền thống Việt Nam bắt đầu được lên đèn. Những chiếc nón lá được xếp đặt khéo léo xung quanh bộ khung sắt nặng hàng tấn tạo thành hình cây thông Noel 4 tầng lung linh. Cây thông nón lá có tầng rộng nhất gần 15m, sau đó thu hẹp dần cho tới đỉnh. Nhà thờ cũng chằng thêm dây cáp xung quanh để tránh gió xô ngã cây thông. Chị Liên, người dân địa phương chia sẻ: "Tôi cảm thấy rất tự hào khi thấy một cây thông Noel độc đáo như vậy xuất hiện mỗi năm tại nhà thờ này. Nó không chỉ đẹp mắt mà còn rất ý nghĩa, thu hút du khách xa gần đến tham quan". Anh Tuấn Anh (ngụ TPHCM) cho biết, cây thông này khác với những cây ở các trung tâm thương mại, nhìn vào là thấy bản sắc văn hóa Việt Nam. "Tôi thực sự rất ấn tượng với cây thông này. Nó không chỉ đẹp mắt mà còn rất độc đáo, khác biệt so với những cây thông Noel thông thường. Tôi cảm nhận được sự tinh tế và tâm huyết của những người đã tạo ra nó”, anh Tuấn Anh chia sẻ. Theo đại diện nhà thờ Hà Phát, cây thông nón lá này được thắp sáng suốt mùa Giáng sinh, phục vụ nhu cầu tham quan và chiêm ngưỡng của khách du lịch. Đây là năm thứ 7 nhà thờ Hà Phát trang trí cây thông Noel bằng nón lá. Kinh phí thực hiện được giáo dân ủng hộ. Mọi công đoạn được làm rất cẩn thận, tất cả nón lá đều nối với bóng đèn, đảm bảo độ an toàn và chống chịu được sức gió. “Nhà thờ sẽ thắp sáng cây thông nón lá này đến tết Dương lịch. Để đảm bảo an toàn cho các thiết bị điện trên cây thông, mỗi tối nhà thờ sẽ tắt điện 15 phút để tránh quá tải”, một vị đại diện nói.