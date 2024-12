Tỷ giá USD hôm nay (22-12): Đồng USD tiếp đà tăng 3 tuần liên tiếp

Tỷ giá USD hôm nay (22-12): Rạng sáng 22-12, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD tăng tuần 60 đồng, hiện ở mức 24.324 đồng. Chỉ số USD Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt tăng tuần 0,76%, đạt mức 107,82. Tỷ giá USD trên thế giới trong tuần qua Trong phiên giao dịch đầu tuần, đồng USD giảm 0,15%, xuống mức 106,86 khi các nhà đầu tư đang chờ đợi các quyết định về lãi suất từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), Ngân hàng Trung ương Nhật Bản, Ngân hàng Anh và các ngân hàng trung ương quan trọng khác trong tuần này. Ông Juan Perez, Giám đốc giao dịch tại Monex USA (Mỹ) đánh giá đồng bạc xanh biến động không chỉ phụ thuộc vào những gì Fed sẽ thực hiện, mà còn liên quan tới những động thái cắt giảm của định chế này có theo hướng "diều hâu" hay không. Ông cho rằng Fed sẽ cắt giảm lãi suất, thậm chí có thể sẽ phải chậm lại trong quá trình này. Biểu đồ biến động Chỉ số DXY trong tuần qua. Ảnh: Marketwatch Sang ngày 18-12, chỉ số DXY tăng 0,10%, đạt mức 106,94 sau dữ liệu bán lẻ tốt hơn dự kiến. Dữ liệu do Bộ Thương mại Mỹ công bố cho thấy doanh số bán lẻ của Mỹ đã tăng vượt kỳ vọng, ở mức 0,7% vào tháng 11, được hỗ trợ bởi sự gia tăng trong mua sắm ô tô và mua bán trực tuyến. Đến ngày 19-12, đồng bạc xanh vụt tăng tới 1,28% để chạm mốc 108,24 tức là mức cao nhất trong hai năm, sau khi Fed đưa ra mức cắt giảm lãi suất đúng như kỳ vọng của thị trường, đồng thời cũng cho biết sẽ giảm tốc độ chu kỳ nới lỏng chính sách tiền tệ của mình. Cụ thể, Fed đã hạ lãi suất chính sách chuẩn của mình xuống 25 điểm cơ bản, đưa lãi suất chuẩn về mức 4,25%-4,5%. Đồng thời, các quan chức Fed cũng ra tín hiệu rằng họ có thể sẽ tạm dừng các đợt cắt giảm lãi suất trong tương lai vào năm tới do thị trường lao động và lạm phát hiện đang ổn định. Lợi suất trái phiếu chuẩn kỳ hạn 10 năm của Mỹ tăng 6,1 điểm cơ bản lên 4,446%, đạt mức cao nhất trong 4 tuần. Đà tăng của đồng bạc xanh kéo dài sang ngày 20-12 khi tăng 0,37% để chạm mức 108,40 sau dữ liệu GDP quý III của Mỹ mạnh hơn dự kiến, cho thấy nền kinh tế tăng trưởng ở mức 3,3% hằng năm. Với những dữ liệu khả quan này, Fed sẽ trở nên thận trọng hơn trong quá trình nới lỏng chính sách tiền tệ. Tuần trước, dữ liệu việc làm cho thấy mức giảm lớn hơn dự kiến về số lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp xuống còn 220.000. Cuối cùng, đồng USD chốt tuần giao dịch bằng việc giảm 0,59%, xuống mức 107,82 với dữ liệu cho thấy lạm phát chậm lại. Theo đó, dữ liệu của Bộ Thương mại Mỹ cho thấy chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE), thước đo lạm phát ưa thích của Fed, đã tăng 0,1% vào tháng 11 sau khi tăng 0,2% vào tháng 10. Tính đến tháng 11, chỉ số giá PCE đã tăng 2,4%, so với mức tăng 2,3% trong năm tính đến tháng 10. Tỷ giá USD hôm nay 22-12: Đồng USD tiếp đà tăng 3 tuần liên tiếp. Ảnh minh họa: Reuters Tỷ giá USD trong nước hôm nay Trên thị trường trong nước, vào đầu phiên giao dịch ngày 22-12, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD tăng tuần 60 đồng, hiện ở mức 24.324 đồng. * Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giữ nguyên, hiện ở mức: 23.400 đồng - 25.450 đồng. Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau: Tỷ giá USD

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

25.210 đồng

25.540 đồng

Vietinbank

25.115 đồng

25.540 đồng

BIDV

25.240 đồng

25.540 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giảm nhẹ, hiện ở mức: 23.947 đồng - 26.467 đồng. Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau: Tỷ giá EUR

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

25.703 đồng

27.112 đồng

Vietinbank

25.589 đồng

27.089 đồng

BIDV

25.996 đồng

27.191 đồng

* Tỷ giá yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giảm nhẹ, hiện ở mức: 147 đồng - 162 đồng. Tỷ giá Yên Nhật

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

156,44 đồng

165,54 đồng

Vietinbank

158,14 đồng

167,84 đồng

BIDV

157,56 đồng

165,74 đồng

MINH ANH