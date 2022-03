Chuyên gia chỉ cách khắc phục tình trạng mất ngủ hậu COVID-19

Theo bác sĩ Trần Hoàng Tiến, mất ngủ là một rối loạn thường gặp, đặc biệt tăng cao ở bệnh nhân đã khỏi COVID-19. Stress, lo lắng, đau buồn, mất mát do COVID-19 đã ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày, nên càng ngày càng có nhiều người than phiền mất ngủ.

Đồng thời, tập các bài tập thể dục sôi nổi vào buổi sáng sớm; tắm nước nóng; tập các bài tập thư giãn đầu óc và cơ vào các buổi tối hằng ngày; cố gắng có được điều kiện ngủ thoải mái.

Bác sĩ Công an Nhân dân Trần Hoàng Tiến - Học viện Quân y. Ảnh: NVCC

Bên cạnh đó, bác sĩ Tiến cho biết, mất ngủ còn do nhiều nguyên nhân gây ra như trầm cảm, hưng cảm, tâm thần phân liệt, lo âu, mất ngủ mạn tính, sau cai rượu và ma túy.

Do đó, việc điều trị mát ngủ phải dựa vào nguyên nhân gây ra mất ngủ. Một số thuốc có hiệu quả giúp ngủ tốt thường được sử dụng lâm sàng. Ví dụ như nhóm thuốc chống trầm cảm 3 vòng cổ điển (Amitriptyline); các thuốc chống trầm cảm đa vòng (Mirtazapine); các thuốc an thần mới (Olanzapine) có tác dụng chống loạn thần tốt, chống trầm cảm nhẹ, an dịu gây buồn ngủ. Hay Benzodiazepam là nhóm thuốc bình thần có tác dụng giảm lo âu nhanh, tạo ra giấc ngủ gần giống giấc ngủ sinh lý.

"Tất cả các loại thuốc trên chỉ được sử dụng khi có chỉ định của bác sĩ, người bệnh không tự ý dùng" - bác sĩ Tiến nhấn mạnh, đồng thời cho biết, ngoài các biện pháp điều trị như trên, trong trường hợp mất ngủ ngắn thì có thể sử dụng các thuốc dưỡng tâm an thần như: Tâm sen, lạc tiên, củ bình vôi...