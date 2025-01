Lãi suất ngân hàng hôm nay 15/1/2025: Một nhà băng tăng lãi huy động lên 6,4%

Lãi suất ngân hàng hôm nay 15/1/2025, KienLong Bank lần thứ hai trong tháng tăng lãi suất huy động. Hiện lãi suất huy động cao nhất do ngân hàng này công bố lên đến 6,4%/năm. Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienLong Bank) vừa trở thành ngân hàng đầu tiên tăng lãi suất huy động lần thứ hai trong tháng 1, với việc tăng lãi suất các kỳ hạn từ 12 tháng. Theo biểu lãi suất huy động trực tuyến dành cho khách hàng cá nhân do KienLong Bank vừa công bố, lãi suất ngân hàng kỳ hạn 12 tháng đã tăng thêm 0,2%/năm, lên 6,1%/năm. Việc điều chỉnh lãi suất tiền gửi kỳ hạn 12 tháng đưa KienLong Bank trở thành một trong 5 ngân hàng đang niêm yết lãi suất kỳ hạn này từ 6%/năm trở lên, cùng với CB, BVBank, GPBank, MSB. KienLong Bank cũng tăng lãi suất tiết kiệm các kỳ hạn từ 12-17 tháng lên mức 6,1%/năm sau khi thêm lãi suất 0,3%/năm các kỳ hạn này. Diễn biến lãi suất huy động kỳ hạn 6 tháng, tính đến tháng 1/2025. Nguồn: BVSC. Lãi suất ngân hàng kỳ hạn từ 18-24 tháng cũng đồng loạt được niêm yết tại mức 6,1%/năm sau khi tăng thêm 0,2%/năm. Lãi suất ngân hàng kỳ hạn 36 tháng cũng tăng lên 6,3%/năm sau khi tăng thêm 0,2%/năm từ hôm nay. Ngoài Eximbank (6,8%/năm) và BVB (6,3%/năm), không có ngân hàng nào niêm yết lãi suất cao hơn so với KienLong Bank ở kỳ hạn 36 tháng. Đáng chú ý, lãi suất huy động cao nhất tại KienLong Bank đã đạt ngưỡng 6,4%/năm khi khách hàng gửi tiền kỳ hạn 60 tháng. Mức lãi suất này cao hơn 0,3%/năm so với trước khi điều chỉnh. Việc tăng lãi suất vừa qua khiến KienLong Bank tiếp tục trong nhóm ngân hàng dẫn đầu về lãi suất huy động. Thậm chí, mức lãi suất 6,4%/năm do nhà băng này vừa công bố chỉ đứng sau lãi suất tiền gửi cao nhất 6,8%/năm của Eximbank. KienLong Bank cũng là ngân hàng duy nhất thay đổi lãi suất huy động trong ngày hôm nay. Trước đó, ngày 9/1 nhà băng này đã tăng lãi suất tại tất cả các kỳ hạn 1-36 tháng, với mức tăng thêm từ 0,1-0,4%/năm. Theo thống kê từ đầu tháng 1/2025 đến nay đã có 7 ngân hàng tăng lãi suất huy động gồm: Agribank, Bac A Bank, NCB, MBV, Eximbank, KienlongBank (2 lần), VietBank. Tuy nhiên, NCB và Agribank cũng đồng thời giảm lãi suất các kỳ hạn 12-36 tháng. Cùng giảm lãi suất còn có ABBank, SeABank, Nam A Bank, Techcombank (hai lần). Diễn biến lãi suất huy động kỳ hạn 12 tháng đến tháng 1/2025. Nguồn: BVSC. BIỂU LÃI SUẤT HUY ĐỘNG CAO NHẤT TẠI CÁC NGÂN HÀNG NGÀY 15/1/2025 (%/NĂM) NGÂN HÀNG 1 THÁNG 3 THÁNG 6 THÁNG 9 THÁNG 12 THÁNG 18 THÁNG AGRIBANK 2,4 3 3,7 3,7 4,7 4,7 BIDV 2 2,3 3,3 3,3 4,7 4,7 VIETINBANK 2 2,3 3,3 3,3 4,7 4,7 VIETCOMBANK 1,6 1,9 2,9 2,9 4,6 4,6 ABBANK 3,2 3,8 5,6 5,7 5,9 5,6 ACB 3,1 3,5 4,2 4,3 4,9 BAC A BANK 3,9 4,2 5,35 5,45 5,8 6,2 BAOVIETBANK 3,3 4,35 5,2 5,4 5,8 6 BVBANK 3,9 4,05 5,4 5,7 6 6,3 CBBANK 4,15 4,35 5,85 5,8 6 6 DONG A BANK 4,1 4,3 5,55 5,7 5,8 6,1 EXIMBANK 3,9 4,3 5,2 4,5 5,2 6,6 GPBANK 3,5 4,02 5,35 5,7 6,05 6,15 HDBANK 3,85 3,95 5,3 4,7 5,6 6,1 IVB 4 4,35 5,35 5,35 5,95 6,05 KIENLONGBANK 4,3 4,3 5,8 5,8 6,1 6,1 LPBANK 3,6 3,9 5,1 5,1 5,5 5,8 MB 3,7 4 4,6 4,6 5,1 5,1 MBV 4,3 4,6 5,5 5,6 5,8 6,1 MSB 4,1 4,1 5 5 6,3 5,8 NAM A BANK 4,3 4,5 5 5,2 5,6 5,7 NCB 4,1 4,3 5,45 5,55 5,7 5,7 OCB 4 4,2 5,2 5,2 5,3 5,5 PGBANK 3,4 3,8 5 5 5,5 5,8 PVCOMBANK 3,3 3,6 4,5 4,7 5,1 5,8 SACOMBANK 3,3 3,6 4,9 4,9 5,4 5,6 SAIGONBANK 3,3 3,6 4,8 4,9 5,8 6 SCB 1,6 1,9 2,9 2,9 3,7 3,9 SEABANK 2,95 3,45 3,95 4,15 4,7 5,45 SHB 3,5 3,8 5 5,1 5,5 5,8 TECHCOMBANK 3,35 3,65 4,45 4,45 4,85 4,85 TPBANK 3,7 4 4,8 5,3 5,5 VIB 3,8 3,9 4,9 4,9 5,3 VIET A BANK 3,7 4 5,2 5,4 5,7 5,9 VIETBANK 4,2 4,4 5,4 5 5,8 5,9 VPBANK 3,8 4 5 5 5,5 5,5 Theo báo cáo của NHNN trong tuần từ 6-10/1, NHNN hút ròng 52.596 tỷ đồng trên thị trường mở.

Cụ thể, ở kênh cầm cố giấy tờ có giá (OMO), có 68.750 tỷ đồng trúng thầu ở kỳ hạn 7 ngày, lãi suất 4%, trong khi 73.986 tỷ đồng phát hành trước đó đã đáo hạn. Trên kênh tín phiếu, có 32.900 tỷ đồng kỳ hạn 7 ngày và 35.850 tỷ đồng kỳ hạn 14 ngày trúng thầu với lãi suất 4%; trong khi đó, 35.140 tỷ đồng phát hành trước đó đáo hạn.

Tính đến ngày 9/1, lãi suất liên ngân hàng qua đêm và 1 tuần lần lượt tăng 0,37%; 0,29%/năm lên 4,33%; 4,49%/năm. Trong khi đó, lãi suất liên ngân hàng 2 tuần giảm 0,03% xuống 4,45%/năm.