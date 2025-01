Cận cảnh Hyundai Creta bản thuần điện

Hyundai vừa chính thức trình làng Creta Electric - mẫu xe điện cỡ nhỏ có phạm vi hoạt động tối đa lên tới 473 km. Sau khi hé lộ hình ảnh vào đầu tháng, mẫu xe điệnHyundaiCreta Electric đã chính thức được ra mắt tại Ấn Độ hôm 17/1. Xe có bốn phiên bản với giá khởi điểm từ 1,799 triệu rupee, tương đương hơn 526 triệu đồng. Hyundai Creta Electric có thiết kế tương tự bản động cơ đốt trong. Xe có đèn pha xếp dọc và dải đèn LED ban ngày nối liền. Điểm khác biệt nằm ở lưới tản nhiệt khép kín với họa tiết điểm ảnh. Cản trước có cánh gió chủ động giúp cải thiện khí động học và hỗ trợ làm mát. Cổng sạc được tích hợp phía sau logo Hyundai ở phần đầu xe. Phía sau, cản xe được thiết kế lại với họa tiết điểm ảnh tương tự mặt trước, đi kèm tấm ốp bạc tạo điểm nhấn. Hệ thống đèn LED được giữ nguyên so với bản động cơ đốt trong. Xe sử dụng bộ mâm hợp kim 17 inch và lốp được thiết kế tối ưu khí động học. Bên trong, Hyundai Creta Electric được trang bị hai màn hình 10,25 inch, vô lăng 3 chấu mới và cần số dạng núm xoay gắn trên cột lái. Bệ tỳ tay trung tâm được thiết kế lại, tích hợp núm xoay chọn chế độ lái, phanh tay điện tử và hai khay đựng cốc. Một số trang bị đáng chú ý gồm hệ thống âm thanh Bose, điều hòa tự động, ghế trước thông gió, hộc đựng có chức năng làm mát, chìa khóa thông minh, điều khiển giọng nói và hơn 70 tính năng kết nối. Tại Ấn Độ, Hyundai Creta Electric được cung cấp hai tùy chọn pin: bản 42 kWh với phạm vi di chuyển 390 km và tăng lên 473 km trên bản 51,4 kWh. Đi kèm là mô-tơ điện có công suất lần lượt 135 mã lực và 171 mã lực. Mẫu SUV điện này có hỗ trợ sạc nhanh, cho phép nạp pin 10-80% trong 58 phút khi sử dụng trạm sạc nhanh. Với nguồn điện 11 kW, thời gian sạc đầy là khoảng 4 giờ. Về các tính năng an toàn, Creta Electric được trang bị gói ADAS cấp độ 2 tích hợp các tính năng như: Hỗ trợ giữ làn, Cảnh báo va chạm phía trước, Cảnh báo va chạm điểm mù, Kiểm soát hành trình thích ứng… Các tính năng an toàn khác gồm 6 túi khí, phanh đĩa 4 bánh, gạt mưa cảm biến, phanh tay điện tử với giữ phanh tự động, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, kiểm soát xuống dốc, ESC, VSM, ISOFIX và cảm biến áp suất lốp. Lê Tuấn