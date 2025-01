Đồng meme coin của ông Trump lao dốc trước sức ép từ ‘đối thủ’ không hề xa lạ

Đầu tuần này, Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump vừa chính thức ra mắt đồng tiền kỹ thuật số riêng mang tên $TRUMP, tạo nên một cơn sốt mới trên toàn cầu. Tuy nhiên, đồng tiền này đã chứng kiến sự sụt giảm mạnh tới 38% vào ngày 19/1 trước áp lực không hề nhỏ từ một “đối thủ” không hề xa lạ. Đồng meme coin $MELANIA của Đệ nhất phu nhân tương lai Mỹ Melania Trump được giới thiệu trên mạng xã hội. Ảnh chụp màn hình X. Ông Trump công bố về đồng $TRUMP trong bài đăng trên nền tảng Truth Social và mạng xã hội X. Đây là một loại meme coin, tiền điện tử mang tính giải trí và biểu tượng được tạo ra dựa trên cảm hứng từ các ý tưởng hài hước, thú vị, những nhân vật hoạt hình, người nổi tiếng hay các trào lưu trên mạng xã hội. Meme coin không có giá trị kinh tế nội tại nhưng có tiềm năng tạo lợi nhuận cao trong thời gian ngắn, có tốc độ phát triển nhanh tùy theo quy mô cộng đồng tham gia và dễ tiếp cận với người dùng hơn các loại tiền kỹ thuật số truyền thống. Tuy nhiên, đi kèm với đó, meme coin cũng có rủi ro rất lớn như giá trị có thể biến động mạnh, phụ thuộc vào tâm lý đám đông và dễ bị thao túng. Tuy nhiên đồng meme coin này đã giảm mạnh tới 38% giá trị vào ngày 19/1, sau khi Đệ nhất phu nhân Melania Trump ra mắt đồng tiền cạnh tranh. Bà Melania Trump đã giới thiệu memecoin của mình tới 3,2 triệu người theo dõi trên mạng xã hội X vào tối ngày 19/1 (theo giờ địa phương) và ngay lập tức thu hút sự chú ý. Theo DEXScreener, đồng meme coin của bà Melania đã được quảng bá trên các tài khoản mạng xã hội của Đệ nhất phu nhân tương lai và đồng tiền này đã ngay lập tức đạt vốn hóa thị trường 4 tỷ USD trong vòng 30 phút kể từ sau khi phát hành. Trang web của bà Melania khẳng định đồng tiền của Đệ nhất phu nhân tương lai không có ý định là một khoản đầu tư, nhất là trong bối cảnh giá trị đồng tiền tăng vọt. Ông Trump đã chia sẻ lại bài đăng của bà Melania, qua đó tiếp tục tăng khả năng tiếp cận của công chúng với đồng tiền này. Trong vòng một giờ, đồng $MELANIA đã thu hút gần 20.000 nhà đầu tư, tạo ra sự biến động đáng kể trên thị trường tiền điện tử. Trong khi đó, đồng $TRUMP – được định giá 15 tỷ USD vào đầu ngày 19/1 – đã mất 5 tỷ USD vốn hóa thị trường, theo dữ liệu của CoinMarketCap. Đồng meme coin $MELANIA đã ra mắt chỉ vài ngày sau khi đồng $TRUMP có giá trị vốn hóa tăng vọt. Đồng tiền của bà Melania được giới thiệu vào ngày 17/1, đã tăng vọt 19.000% trong 24 giờ đầu tiên, đạt mức vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn là 36 tỷ USD. Các tổ chức giám sát đạo đức đã chỉ trích các dự án về các đồng meme coin này. Tổ chức Citizens for Responsibility and Ethics tại Washington cảnh báo rằng các giao dịch kinh doanh của ông Trump có thể tạo ra xung đột lợi ích trong nhiệm kỳ tổng thống. Công ty phân tích chuỗi khối Bubblemaps cũng đã nêu lên mối lo ngại, tiết lộ rằng 90% nguồn cung cấp mã thông báo $MELANIA được lưu giữ trong một ví duy nhất. Trong chiến dịch tranh cử Tổng thống năm 2024, ông Trump bày tỏ ủng hộ tiền kỹ thuật số và cam kết sẽ phát triển lĩnh vực này, trong đó có việc nới lỏng các quy định liên quan. Ông cũng đã cam kết sẽ biến Mỹ thành "thủ đô tiền điện tử của hành tinh". Nhân vật ủng hộ tiền điện tử mạnh mẽ Paul Atkins đã được ông Trump chọn làm Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) nước này và dự kiến ​​sẽ dẫn đầu những nỗ lực này. Từng là một người chỉ trích tiền điện tử, ông Trump đã thay đổi lập trường của mình trong chiến dịch tranh cử, cam kết sẽ định hình lại bối cảnh tiền điện tử của Mỹ. Tháng 10/2024, cộng đồng doanh nhân có quan hệ với ông Trump cũng đã ra mắt nền tảng tiền kỹ thuật số World Liberty Financial.