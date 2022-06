Hoãn phiên tòa xét xử bị cáo Lê Tùng Vân và đồng phạm

Bị cáo Lê Tùng Vân tại phiên tòa sáng 30/6. (Ảnh: Hoàng Thọ).

Riêng luật sư bào chữa cho ông Trần Ngọc Thảo (pháp danh Thích Nhật Từ - trụ trì chùa Giác Ngộ) cho rằng, hồ sơ vụ án đã thể hiện rõ ràng nên không cần hoãn phiên tòa.

Sau khi hội ý, HĐXX đã quyết định hoãn phiên tòa và sẽ mở lại vào ngày 20/7/2022. Theo HĐXX, lý do hoãn phiên tòa nhằm đảm bảo quyền lợi và lợi ích cho những người vắng mặt.

Theo cáo trạng, xuất phát từng động cơ lợi dụng quyền tự do ngôn luận để viết, chia sẻ đăng tải, tự do tín ngưỡng, tôn giáo, trong khoảng thời gian từ năm 2019 - 2021, các bị cáo đã sử dụng phương tiện như máy tính, điện thoại di động để đăng tải trên mạng xã hội thông tin sai sự thật, bịa đặt, xuyên tạc, nhằm tuyên truyền, kích động xúc phạm uy tín của Công an huyện Đức Hòa, xúc phạm Phật giáo... làm ảnh hưởng an ninh chính trị, trật tự xã hội ở địa phương.