Linh vật rắn của nghệ nhân Quảng Trị lại 'gây sốt'

Sau khi xuất hiện, linh vật rắn của nghệ nhân Đinh Văn Tâm ở Quảng Trị lại gây sốt cộng đồng mạng. Sau khi xuất hiện, linh vật rắn do nghệ nhân Định Văn Tâm (ở huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) chế tác tiếp tục thu hút sự chú ý và bình luận sôi nổi trên mạng xã hội. Linh vật rắn được đặt tại farmstay Mây Lưng Đồi ở xã Hướng Tân, huyện Hướng Hóa. Ảnh: M.THÙY Linh vật này bắt đầu xuất hiện tại farmstay Mây Lưng Đồi ở xã Hướng Tân, huyện Hướng Hóa từ ngày 6-1. Linh vật rắn có ngoại hình bắt mắt với đầu đội mũ, lưỡi lè ra, mắt to tròn. Nhìn tổng thể linh vật rắn này hiền hòa, vui nhộn chứ không dữ dằn như những linh vật rắn khác thường thấy. Hiện nay, khu vực đặt linh vật đang được chủ cơ sở tiếp tục trang trí nhằm tạo cảnh quan bắt mắt cho người xem. Linh vật rắn do nghệ nhân Đinh Văn Tâm - người từng nhận được mưa lời khen khi tạo ra những linh vật trong nhiều năm qua. Ảnh: V.TÂM Ngay từ khi xuất hiện, linh vật rắn đã gây được nhiều chú ý của cộng đồng mạng. Trên các fanpage có lượng theo dõi lớn còn đăng những hình ảnh kèm với lời trầm trồ khen ngợi. Linh vật mèo do nghệ nhân Đinh Văn Tâm làm đặt tại thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong cũng từng nhận được mưa lời khen từ cộng đồng. Ảnh: N.DO Linh vật rồng được đặt tại thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa cũng từng gây sốt cộng đồng. Ảnh: BT Anh Đinh Văn Tâm là người từng tạo ra những linh vật gây sốt trong nhiều năm qua như linh vật hổ đặt tại công viên Lê Duẫn (TP Đông Hà), linh vật mèo đặt tại thị trấn Ái Tử (huyện Triệu Phong), linh vật rồng đặt tại thị trấn Lao Bảo (huyện Hướng Hóa). NGUYỄN DO