Hệ thống của VNDirect có phải đã bị hack?

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) cho biết căn cứ công văn của Công ty CP Chứng khoán VNDirect (Chứng khoán VNDirect) báo cáo về sự cố liên quan tới hệ thống giao dịch làm gián đoạn hoạt động giao dịch của công ty này, HoSE đã thực hiện ngắt kết nối giao dịch của VNDirect kể từ ngày 25.3 cho đến khi công ty này khắc phục được hoàn toàn sự cố. Các công ty chứng khoán thành viên khác vẫn kết nối và giao dịch bình thường.

Vào sáng cùng ngày, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cũng đã ngắt kết nối tạm thời với VNDirect sau khi công ty này thông báo hệ thống bị tin tặc tấn công. Thời gian tạm thời ngắt kết nối với HNX kể từ ngày 25.3 cho đến khi VNDirect khắc phục được hoàn toàn sự cố.

Việc hệ thống của VNDirect bị tấn công đã ảnh hưởng tới giao dịch của hàng triệu nhà đầu tư bởi đây là công ty chứng khoán lớn, với thị phần thuộc top đầu của thị trường.

Đã đến lúc, các công ty chứng khoán cần thực hiện theo mô hình phòng thủ 4 lớp do Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn, theo đó, một tổ chức cần có lực lượng an ninh mạng tại chỗ, tổ chức kiểm tra đánh giá an ninh mạng thường xuyên, thuê dịch vụ giám sát an ninh mạng chuyên nghiệp và kết nối chia sẻ thông tin với các trung tâm an ninh mạng quốc gia, các chuyên gia an ninh mạng khuyến cáo.

Trước đó, trong sáng 25/3, VNDirect đã thông tin về sự cố của hệ thống giao dịch trực tuyến và khẳng định đang nỗ lực khắc phục. VNDirect cũng khẳng định, toàn bộ thông tin và tài sản của khách hàng đều được bảo đảm trạng thái an toàn, không bị ảnh hưởng bởi sự cố tấn công. Sự cố chỉ gây ảnh hưởng đến việc giao dịch.