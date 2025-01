Rò rỉ thêm hình ảnh của iPhone 17 Air

Nếu chi tiết rò rỉ mới từ Majin Bu là chính xác, iPhone 17 Air sẽ là thay đổi lớn nhất trong hàng loạt thế hệ iPhone gần đây. Majin Bu, một trong số những tài khoản X (Twitter cũ) có tiếng với các thông tin rò rỉ chính xác vừa đăng hình chụp 2 mặt lưng điện thoại được cho là của mẫu iPhone 17 dự kiến ra mắt tháng 9 năm nay. Tuy mặt lưng vẫn được để trong túi đựng, người xem vẫn có thể thấy rõ logo Apple và sự thay đổi đáng kể ở cụm camera trên sản phẩm này. Theo đó, cụm camera ở mặt lưng thay vì đặt vuông (như các thế hệ Pro gần đây) hoặc dọc (trên đôi iPhone 16, 16 Plus) thì có thiết kế dạng thanh thẳng, kéo dài từ trái qua phải và chiếm trọn khu vực phía trên của điện thoại. Cảm biến chính nằm bên tay trái, trong khi phía bên phải xuất hiện một ô tròn nhỏ hơn, dường như là khu vực chứa đèn flash, đèn chiếu tiêu điểm, cảm biến LiDAR hoặc các cảm biến khác. Chi tiết này trùng khớp với nhiều tin đồn xuất hiện thời gian qua về một mẫu iPhone 17 siêu mỏng có thể được Apple ra mắt năm nay. Ảnh rò rỉ được cho là mặt lưng của iPhone 17 Air. Hiện mới cuối tháng 1, việc rò rỉ thiết kế của iPhone 17 Air (hay Slim), hoặc bất kỳ iPhone 17 nào khác có thể vẫn còn sớm bởi máy chính thức phải chờ đến tận tháng 9 mới ra mắt. Thông thường, đến khoảng mùa hè hàng năm, các nhà sản xuất linh kiện và chuỗi cung ứng mới bắt đầu làm lộ thông tin liên quan tới sản phẩm. Tuy nhiên theo MacWorld, Apple thường đã có kế hoạch thiết kế sản phẩm mới từ trước thời điểm ra mắt nhiều năm, do vậy không có gì quá lạ lẫm nếu trên thị trường xuất hiện các chi tiết, linh kiện hoặc máy thử nghiệm. Nếu chi tiết rò rỉ mới từ Majin Bu là chính xác, đây sẽ là thay đổi lớn nhất trong hàng loạt thế hệ iPhone gần đây. Kể từ thế hệ iPhone 11 ra mắt năm 2019, Apple đã gom cụm camera ở mặt lưng vào một ô vuông đặt trên góc trái của lưng máy ở tất cả phiên bản. Mãi tới iPhone 16 và 16 Plus, hãng mới thay thế ô vuông bằng cách sắp đặt cụm camera kép ở 2 model này về dạng dọc, tuy nhiên đây cũng là thiết kế của iPhone X, Xs và Xs Max ra đời từ lâu trước đó, không phải đột phá gì đáng kể. Nhưng ngay cả khi Apple thực sự làm ra iPhone 17 Air, Slim hay Ultra Slim (chưa xác định tên gọi) với thiết kế camera trên, nhiều người cho rằng đó vẫn chỉ là một sự sao chép từ dòng máy Google Pixel hiện nay, hoàn toàn không phải phát kiến riêng của Apple để mang đến trải nghiệm mới cho người dùng. Khánh Linh