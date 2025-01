Thủ tướng sắp chủ trì hội nghị với loạt doanh nghiệp bất động sản lớn

Bộ Xây dựng trình Thủ tướng việc tổ chức hội nghị thúc đẩy nhà ở xã hội và thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, bền vững, dự kiến trong tháng 1/2025. Theo tờ trình, Bộ Xây dựng đề xuất tổ chức hội nghị trực tiếp tại Văn phòng Chính phủ và trực tuyến tới UBND 63 tỉnh, thành phố trên cả nước. Dự kiến hội nghị lần này có sự tham gia trực tiếp của 200 đại biểu, do Thủ tướng, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì, với sự tham gia của bộ trưởng các bộ: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Ngân hàng Nhà nước và lãnh đạo của nhiều bộ, ngành, ủy ban của Quốc hội. Ngoài ra còn có các chuyên gia, đại diện Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Hiệp hội Bất động sản TPHCM và nhiều tập đoàn bất động sản lớn trên cả nước như: Vingroup, Sungroup, Novaland, Hưng Thịnh Land, Becamex IDC Bình Dương, CEO Group, Him Lam, Capital House, Capitaland, Viglacera, HUD, Ecopark... Đánh giá về thị trường bất động sản năm 2024, Bộ Xây dựng cho biết, nhiều địa phương đã tích cực đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong công tác quy hoạch, đầu tư, xây dựng, hỗ trợ tạo nguồn cung bất động sản trên cả nước. Tính chung cả năm có 59 dự án nhà ở thương mại hoàn thành xây dựng trên cả nước với quy mô khoảng 16.720 căn và 28 dự án nhà ở xã hội hoàn thành xây dựng với quy mô 20.284 căn. Bên cạnh đó, có 67 dự án đầu tư xây dựng hạ tầng, chuyển nhượng quyền sử dụng đất với quy mô khoảng 6.667 lô, nền bán ra thị trường. Về số lượng giao dịch, tổng lượng giao dịch chung cư và nhà ở riêng lẻ trong năm 2024 khoảng 137.386 căn, bằng 102,2% so với năm 2023. Trong khi tổng lượng giao dịch đất nền khoảng 446.899 lô/nền, bằng 138,1% so với năm 2023. Riêng với lĩnh vực phát triển nhà ở xã hội, việc thực hiện đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030 đã có kết quả bước đầu. Đã có 645 dự án nhà ở xã hội đã được triển khai trên cả nước với quy mô 581.218 căn. Trong năm 2024 có 28 dự án với quy mô 20.284 căn đã hoàn thành, tăng 46% so với năm 2023. Ngoài ra có 23 dự án với quy mô 25.399 căn đã được cấp phép, khởi công xây dựng, 113 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư, quy mô xây dựng 142.450 căn. Các địa phương đã thực hiện quy hoạch 1.309 vị trí, bố trí quỹ đất khoảng 9.756ha để phát triển nhà ở xã hội. Đối với chương trình tín dụng 120.000 tỷ cho vay ưu đãi phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo xây dựng lại chung cư, các ngân hàng đã cam kết cấp tín dụng cho vay khoảng trên 4.000 tỷ đồng, doanh số cho vay đạt 2.360 tỷ đồng. Theo Theo Vietnamnet