Điểm tin Công nghệ 23/1: Tin tốt cho những người chờ iPhone 17 Air siêu mỏng

Sắc lệnh của ông Trump khiến TikTok rơi vào tình trạng pháp lý lấp lửng; iPhone SE 4 có thể được trang bị Dynamic Island, loại bỏ thiết kế tai thỏ? - iPhone SE 4 có thể được trang bị Dynamic Island, loại bỏ thiết kế tai thỏ? Một nguồn tin rò rỉ mới đây đã khiến cộng đồng công nghệ không khỏi bất ngờ khi hé lộ những chi tiết đầu tiên về chiếc iPhone SE thế hệ thứ 4. Evan Blass, một chuyên gia rò rỉ uy tín, cho biết Apple vẫn duy trì tên gọi "iPhone SE" thay vì đổi sang "iPhone 16E" như một số đồn đoán trước đó. Tuy nhiên, những thông tin này được lấy từ mã nguồn nội bộ và tên gọi chính thức vẫn có thể thay đổi. Điểm thu hút sự chú ý nhất chính là việc iPhone SE 4 có khả năng sở hữu "Dynamic Island", thay thế hoàn toàn thiết kế tai thỏ quen thuộc. Dynamic Island là một khu vực tương tác động trên màn hình, trước đây chỉ xuất hiện trên các dòng iPhone cao cấp như iPhone 14 Pro, iPhone 15 và dự kiến là iPhone 16. Sự xuất hiện của tính năng này trên iPhone SE cho thấy Apple đang từng bước hiện đại hóa dòng sản phẩm tầm trung của mình. Theo nhiều tin đồn, iPhone SE 4 sẽ có ngoại hình tương tự như iPhone 14 hoặc thậm chí là iPhone 16 phiên bản tiêu chuẩn. Các nâng cấp đáng kể được kỳ vọng bao gồm màn hình OLED 6.1 inch, chip A18 mạnh mẽ, RAM 8GB hỗ trợ tính năng trí tuệ nhân tạo của Apple, camera chính 48 megapixel, Face ID hiện đại, và cổng kết nối USB-C thay thế cho Lightning. Đặc biệt, thiết bị có thể sử dụng modem 5G do chính Apple thiết kế, đánh dấu bước đi chiến lược trong việc tối ưu hóa sản phẩm. Ming-Chi Kuo, nhà phân tích chuỗi cung ứng nổi tiếng, dự đoán iPhone SE 4 sẽ được ra mắt vào khoảng tháng 3 hoặc tháng 4 năm 2025, phù hợp với lịch trình ra mắt các phiên bản trước. Với những nâng cấp vượt trội, iPhone SE 4 không chỉ hứa hẹn sẽ mang đến làn gió mới cho phân khúc tầm trung mà còn củng cố vị thế của Apple trước các đối thủ Android. Hiện tại, giá khởi điểm của iPhone SE là 429 USD, và mức giá của phiên bản mới dự kiến sẽ nhỉnh hơn để phản ánh những cải tiến đáng giá. - Kaspersky ra mắt ba khóa học mới về an ninh mạng Kaspersky vừa cho ra mắt khóa học chuyên sâu mới trên nền tảng hàng đầu Kaspersky Automated Security Awareness Platform (Kaspersky ASAP), nhằm nâng cao kỹ năng về an ninh mạng cho đội ngũ nhân viên. Ba khóa học mới được thiết kế nhằm cung cấp kiến thức cơ bản và kỹ năng thực hành cần thiết, giúp nhân viên tự tin ứng phó với các tình huống an ninh mạng ngày càng trở nên phổ biến. Trong bối cảnh các cuộc tấn công an ninh mạng ngày càng gia tăng, các hình thức tấn công cũng trở nên phức tạp hơn. Tội phạm mạng đang nhắm mục tiêu vào các tổ chức y tế, chuỗi cung ứng và quản lý cấp cao của doanh nghiệp nhằm truy cập vào tài nguyên và dữ liệu nhạy cảm. Theo báo cáo Kaspersky IT Security Economics, khả năng chống chọi của chuỗi cung ứng đã trở thành mối quan tâm hàng đầu đối với đội ngũ an ninh mạng trong năm 2023. Ngày càng nhiều doanh nghiệp nhận ra tầm quan trọng của việc tăng cường giám sát và kiểm soát hệ thống nhà cung cấp. Trung bình, một công ty trong lĩnh vực y tế phải đối mặt với 18 sự cố mỗi năm, trong khi mức độ hoàn thiện về hệ thống an ninh mạng và ngân sách của ngành này vẫn còn hạn chế. Trước tình hình rủi ro ngày càng gia tăng, Kaspersky đã ra mắt ba khóa học mới trên nền tảng Kaspersky Automated Security Awareness Platform (Kaspersky ASAP) nhằm cung cấp kiến thức về các mối đe dọa an ninh mạng, giúp các tổ chức tăng cường nhận thức của đội ngũ nhân viên về an ninh mạng, cũng như trang bị cho nhân viên các kỹ năng thực tế để phòng tránh và ứng phó với các mối đe dọa trên nền tảng số. Bà Tatyana Shumaylova, Giám đốc Tiếp thị Sản phẩm cấp cao tại Kaspersky Security Awareness nhấn mạnh: “Trong bối cảnh các mối đe dọa an ninh mạng ngày một gia tăng và trở nên tinh vi hơn, doanh nghiệp, tổ chức cần liên tục nâng cấp chiến lược đối phó. Việc trang bị cho nhân viên cả kiến thức lẫn công cụ thực tiễn để giảm thiểu rủi ro sẽ giúp các tổ chức luôn đi trước kẻ tấn công một bước. Các khóa học này được thiết kế để nâng cao khả năng ứng phó vững vàng trong một thế giới số ngày càng kết nối và phức tạp, từ các cuộc tấn công lừa đảo nhắm vào lãnh đạo cấp cao, bảo mật dữ liệu y tế cho đến việc đối phó với các lỗ hổng trong chuỗi cung ứng”. - Sắc lệnh của ông Trump khiến TikTok rơi vào tình trạng pháp lý lấp lửng Sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm khôi phục quyền truy cập vào TikTok đã tạo ra hàng loạt câu hỏi pháp lý mới cho nền tảng video ngắn này. Các chuyên gia pháp lý cho biết dù cho có sắc lệnh của ông Trump, các nhà cung cấp dịch vụ và nhà phân phối ứng dụng như Google và Apple vẫn phải đối mặt với sự không chắc chắn và nguy cơ chịu trách nhiệm pháp lý tài chính khổng lồ nếu không tuân theo luật cấm TikTok tại Mỹ. Tính đến chiều ngày 21/1 (giờ địa phương), người dùng tại Mỹ vẫn không thể tải xuống TikTok trên các thiết bị Apple và Android, dù trước đó vào ngày 20/1, ông Trump đã ký sắc lệnh hành pháp nhằm tạm dừng lệnh cấm của Mỹ sau khi nhậm chức Tổng thống Mỹ. Sắc lệnh này yêu cầu Bộ Tư pháp Mỹ trì hoãn 75 ngày đối với việc thực thi luật buộc ByteDance thoái vốn khỏi TikTok. Ông Trump cũng yêu cầu Bộ trưởng Tư pháp Mỹ gửi thư cho các nhà cung cấp dịch vụ, chẳng hạn như các nhà quản lý cửa hàng ứng dụng, nói rằng họ sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý trong thời gian xem xét này. Tuy nhiên, trong một bài đăng trên ấn phẩm an ninh quốc gia Lawfare, Giáo sư Alan Rozenshtein của Trường Luật Đại học Minnesota cho biết việc trì hoãn thực thi 75 ngày theo sắc lệnh hành pháp của ông Trump "chỉ mang lại mức độ đảm bảo tối thiểu", vì tòa án không coi những cam kết đó là mang tính ràng buộc. Google và Apple đều chưa có bình luận gì về việc này. Luật yêu cầu ByteDance thoái vốn khỏi TikTok đã được Quốc hội Mỹ thông qua với sự ủng hộ áp đảo của lưỡng đảng, trước những lo ngại về tầm ảnh hưởng của Trung Quốc. Luật này đã được Tổng thống Joe Biden ký và được Tòa án Tối cao Mỹ nhất trí ủng hộ vào ngày 17/1. Luật này áp đặt hình phạt dân sự đối với các nhà cung cấp dịch vụ là 5.000 USD cho mỗi người dùng nếu vi phạm lệnh cấm. Các sắc lệnh hành pháp không thể đảo ngược luật do Quốc hội ban hành. Trước đây đã có tiền lệ các nhà lập pháp khởi kiện để thực thi các luật mà họ đã thông qua. Tuy nhiên, các chuyên gia pháp lý cho biết ngay cả khi hai viện của Quốc hội có khởi kiện, khả năng thắng kiện cũng rất thấp. Tòa án có thể xem đây là vấn đề chính trị nên để Quốc hội tự giải quyết, hoặc là vấn đề an ninh quốc gia thuộc thẩm quyền của Nhà Trắng. Luật trên với TikTok không cho phép các cá nhân có quyền khởi kiện để buộc thực thi luật này. Nhưng các cổ đông của các nhà cung cấp dịch vụ (như Apple và Google) có thể kiện các công ty này nếu họ dựa vào sắc lệnh của ông Trump để phớt lờ lệnh cấm TikTok. Chính vì vậy, chuyên gia về an ninh mạng và quyền riêng tư kỹ thuật số Timothy Edgar cho rằng nếu các nhà cung cấp dịch vụ dựa vào sắc lệnh của ông Trump để không tuân thủ lệnh cấm, đây sẽ là một "canh bạc lớn" vì họ có nguy cơ phải chịu các hình phạt rất nặng. - Tin tốt cho những người chờ iPhone 17 Air siêu mỏng Tin đồn mới nhất về Samsung Galaxy S25 Slim có thể giúp iPhone 17 Air của Apple trở nên "vô đối". Theo kế hoạch, Samsung ​​sẽ ra mắt dòng Galaxy S25 tại sự kiện Galaxy Unpacked. Theo các chuyên gia công nghệ, sự kiện cũng là nơi Samsung đưa ra các thông báo về AI, giới thiệu một chiếc nhẫn thông minh mới và thậm chí là một cặp kính thông minh. Tuy nhiên, theo tin đồn mới nhất, chiếc smartphone siêu mỏng - Galaxy S25 Slim sẽ không được bán ra tại Mỹ. Nói cách khác, các khách hàng ở Mỹ có thể bỏ lỡ Samsung Galaxy S25 "Phiên bản đặc biệt" - Galaxy S25 "Slim". Mẫu flagship này dự kiến ​​có thiết kế siêu mỏng so với các phiên bản "anh em" trong thế hệ Galaxy S25. Nguồn tin trước đó cho hay, chiếc Galaxy S25 Slim/ Galaxy S25 SE sẽ bị trì hoãn lịch "lên kệ" đến tháng 5. Tuy nhiên, nếu những tin đồn trên là sự thật thì Galaxy S25 Slim sẽ khó tới tay người dùng Mỹ. Tất nhiên, người dùng Mỹ có thể thử đặt hàng từ một quốc gia khác nhưng sẽ khá bất tiện. Đây được xem là tin tuyệt vời cho Apple, công ty được đồn đoán sẽ sớm ra mắt iPhone siêu mỏng của riêng mình. Thế hệ iPhone tiếp theo có thể bao gồm iPhone 17 "Air" hoặc iPhone 17 "Slim", sẽ có giá ngang với iPhone 17 Plus. Thiết kế mỏng hơn, nhẹ hơn trên iPhone 17 Air khiến chiếc smartphone trở thành đối thủ cạnh tranh trực tiếp của Samsung Galaxy S25 Slim/Galaxy S25 SE. Hoặc ít nhất, iPhone 17 Air có thể là đối thủ cạnh tranh trực tiếp nếu Samsung bán Galaxy S25 SE tại Mỹ. Nếu tin đồn chính xác, iPhone 17 Air có thể là lựa chọn hàng đầu hoặc duy nhất cho những người Mỹ đang tìm kiếm một chiếc điện thoại mỏng hơn, nhẹ hơn. Hiện vẫn chưa có thông tin nào từ Apple về thời điểm iPhone 17 Air ra mắt. Khả năng cao là máy sẽ được công bố vào tháng 9/2025 - theo lịch trình thông thường của Apple. - Không phải độ mỏng, người tiêu dùng cần gì ở Galaxy S25 Slim? Thuật ngữ “Slim” trong tên gọi của Galaxy S25 Slim mà Samsung sắp ra mắt đang gây ra nhiều tranh cãi từ người tiêu dùng. Nhiều người cho rằng Galaxy S25 Slim sẽ là một thiết bị mỏng hơn đáng kể. Tuy nhiên, theo các thông tin rò rỉ, Galaxy S25 Slim dường như chỉ mỏng hơn 0,8mm so với phiên bản tiêu chuẩn Galaxy S25. Điều này khiến nhiều người đặt câu hỏi rằng liệu Samsung có phải đang cố gắng thêm một sản phẩm không cần thiết vào dòng sản phẩm của mình. Khi mà thị trường smartphone đang cạnh tranh khốc liệt, Samsung có thể đang tìm cách sao chép Apple với một mẫu máy siêu mỏng. Tuy nhiên, nếu họ muốn làm điều này, công ty có lẽ nên lấy cảm hứng từ iPhone 17 Air, vốn có bề dày dự kiến là 5,5 mm. Vấn đề là, Galaxy S25 Slim dường như không có nhiều khác biệt về độ dày so với Galaxy S25 Plus, điều này làm giảm đi tính hấp dẫn của mẫu máy này. Galaxy S25 Slim dự kiến sẽ được ra mắt trong sự kiện Unpacked diễn ra vào ngày 22/1, tuy nhiên có khả năng sản phẩm này sẽ không có mặt tại hai thị trường lớn nhất thế giới là Mỹ và Trung Quốc. Thậm chí, theo thông tin từ người rò rỉ Evan Blass, mẫu máy này có thể không được gọi là Slim mà mang tên Galaxy S25 Special Edition, với vị trí cao hơn Galaxy S25 Plus nhưng thấp hơn Galaxy S25 Ultra. Nếu Samsung muốn tạo ra sự khác biệt rõ ràng giữa Galaxy S25 Slim/Special Edition và các mẫu tiêu chuẩn, họ nên xem xét việc trang bị cho mẫu máy này một chiếc bút S Pen hoặc camera thứ tư. Các mẫu Galaxy S Ultra của Samsung và iPhone Pro của Apple thường có hiệu suất tốt hơn so với các mẫu smartphone cao cấp tiêu chuẩn. Với mức giá khởi điểm hiện tại cho Galaxy S24 Ultra, không phải ai cũng có thể tiếp cận. Việc trang bị camera chính 200 MP cho Galaxy S25 Slim/Special Edition có thể thu hút nhiều người tiêu dùng, nhưng để tăng sức hấp dẫn, Samsung cần cân nhắc bổ sung các tính năng độc đáo. Nếu không, Galaxy S25 Slim có thể trở thành một đề xuất khó hiểu trong dòng sản phẩm của họ.