Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh nhận Huân chương Hồ Chí Minh vì đã có công lao to lớn, đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Sáng 23/1, Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Lễ công bố Quyết định của Chủ tịch nước và trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng ông Đinh Thế Huynh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư khóa XII. Tại buổi lễ, đại diện Văn phòng Trung ương Đảng công bố Quyết định số 32 của Chủ tịch nước về tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh cho ông Đinh Thế Huynh vì đã có công lao to lớn, đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng ông Đinh Thế Huynh. Tổng Bí thư Tô Lâm trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng ông Đinh Thế Huynh (Ảnh: Báo Nhân dân). Chúc mừng ông Đinh Thế Huynh nhận phần thưởng cao quý, Tổng Bí thư khẳng định đây là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với những công lao, đóng góp to lớn của nguyên Ủy viên Bộ Chính trị Đinh Thế Huynh trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Ông Đinh Thế Huynh được đánh giá là nhà tư tưởng, lý luận, có nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Tổng Bí thư mong ông Đinh Thế Huynh tiếp tục quan tâm, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước. Cũng tại buổi lễ, nguyên Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh bày tỏ xúc động, vinh dự được Đảng, Nhà nước ghi nhận, trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh. Ông cảm ơn Tổng Bí thư Tô Lâm đã thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao tặng phần thưởng cao quý này. Ông Đinh Thế Huynh sinh năm 1953, quê ở Nam Định. Từ khi mới 18 tuổi, ông Đinh Thế Huynh đã tham gia quân đội và trực tiếp chiến đấu tại chiến trường Quảng Trị. 21 tuổi, ông vinh dự được kết nạp vào Đảng và tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Đất nước thống nhất, ông tham gia công tác tuyên huấn, được Đảng, Nhà nước cử đi học tập tại Trường Đại học Tổng hợp Mát-xcơ-va. Ông Đinh Thế Huynh đã trải qua nhiều vị trí công tác, đảm nhiệm nhiều cương vị quan trọng của Đảng, Nhà nước như: Phó Tổng Biên tập, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân; Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương. Ông cũng từng là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng 4 khóa (IX, X, XI, XII); Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng khóa XI, XII; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư khóa XII.