VNDIRECT: Thông tin và tài sản nhà đầu tư được đảm bảo an toàn

Trao đổi với phóng viên VietNamNet, một chuyên gia an toàn thông tin cho hay, thông thường cần thời gian từ 1 đến 2 tuần để có thể tìm ra đầy đủ nguyên nhân của một cuộc tấn công mạng.

Chuyên gia này chỉ ra 3 nguy cơ chính với các khách hàng của công ty chứng khoán của VNDIRECT, đó là: Bị gián đoạn giao dịch dẫn đến bị thiệt hại kinh tế, thông tin cá nhân có thể bị lộ lọt và khả năng bị lộ hoặc bị đổi mật khẩu tài khoản giao dịch.

Cũng theo nhận định của chuyên gia an toàn thông tin, thời gian gần đây, nhận thức về đảm bảo an ninh mạng của các doanh nghiệp, tổ chức tại Việt Nam đã nâng cao đáng kể, tuy nhiên việc đầu tư cho an ninh mạng vẫn chưa thực sự tương xứng. Trong khi đó, các cuộc tấn công mạng ngày càng tinh vi, đặc biệt có sự tham gia của các nhóm tội phạm lớn quốc tế. Vì vậy, các hệ thống tại Việt Nam luôn ở trong tình trạng có thể bị tấn công bất cứ lúc nào.

Các doanh nghiệp, tổ chức tại Việt Nam cần chủ động hơn trong việc phòng chống tấn công mạng. Ngoài việc rà soát lỗ hổng, tăng cường các giải pháp công nghệ, các doanh nghiệp, tổ chức lớn cần xây dựng một đội ngũ chuyên trách về an ninh mạng để bảo vệ hệ thống.

"Bên cạnh đó, cần thuê dịch vụ giám sát an ninh mạng chuyên nghiệp để phát hiện kịp thời khi hệ thống bị tấn công, xâm nhập. Doanh nghiệp, tổ chức cũng cần sẵn sàng các kịch bản ứng phó khi sự cố xảy ra, nhằm giảm thiểu thiệt hại tối đa”, chuyên gia an toàn thông tin nêu khuyến nghị.