VNDirect 'thất thủ' - Sống còn chuyện đảm bảo an ninh thông tin

“Một ý tưởng về an toàn an ninh nhân dân được đánh giá cao là “zero trust”. Điều này có nghĩa dù là trong hệ thống ngân hàng, các hệ thống xây dựng bảo vệ an toàn an ninh thông tin thì cũng không tin ai cả, kể cả là nhân viên ngân hàng, nhân viên vận hành công nghệ thông tin, để khi vận hàng mới đảm bảo tính an toàn và bảo mật”.

Cũng theo ông Thành, các cuộc tấn công lớn, tấn công an ninh an toàn mạng đều nhắm vào các lĩnh vực cụ thể, nên trong lĩnh vực ngân hàng, các ngân hàng cũng thực hiện chia sẻ những nguy cơ, các cuộc tấn công liên ngân hàng để hỗ trợ nhau để phòng vệ. Hệ thống ngân hàng chủ yếu sử dụng những hệ thống liên quan đến dữ liệu, theo dõi những hành vi, giao dịch bất thường hay theo dõi những điểm bất thường ở trong hệ thống để có cách phòng vệ sớm và tự động hoá để làm việc phòng vệ đó. Khi phát hiện ra cuộc tấn công, thời điểm đó đã muộn. Đó là lý do phải phòng vệ, chuẩn bị tự động để đảm bảo tính an toàn.

Đối với sự cố xảy ra tại VNDirect, hiện, công ty chứng khoán này đang làm việc với các đối tác là các tập đoàn công nghệ hàng đầu Việt Nam, cũng như phối hợp xử lý cùng Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05), Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) để đảm bảo ngăn chặn sự cố tương tự như VNDirect cho an toàn của thị trường.

Ngoài xây dựng hàng rào chống tấn công và cùng nhau chia sẻ để hỗ trợ nhau trong phòng vệ, trong môi trường mạng hiện nay, các tổ chức tài chính cũng cần tập trung hỗ trợ khách hàng. Như với lĩnh vực chứng khoán, ông Nguyễn Phúc Nguyên nhấn mạnh cần giúp khách hàng tự bảo vệ mình tốt hơn thông qua nhiều hình thức như thiết kế sản phẩm, hình thức giao dịch cũng như trao đổi với khách hàng…

Đôi khi, chỉ cần khách hàng kích phải một đường link nào đó cũng có thể bị ăn cắp mật khẩu một cách nhanh chóng. Thậm chí, trong lĩnh vực chứng khoán, việc tấn công đôi khi chỉ đơn giản là việc kẻ đằng sau mua một mã chứng khoán không phải chuyển tiền ra... Đây đều là những nguy cơ hiện hữu với khách hàng.