Hà Nội đưa vụ án liên quan TikToker Mr Pips vào diện theo dõi

Ban Chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực của Hà Nội đưa vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền, không tố giác tội phạm" xảy ra tại quận Cầu Giấy vào diện theo dõi, chỉ đạo. Ngày 14/1, Ban Chỉ đạo Thành ủy Hà Nội về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (Ban chỉ đạo) họp đánh giá tình hình, kết quả hoạt động năm 2024, triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2025. Phát biểu tại phiên họp, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài, Trưởng Ban chỉ đạo Thành ủy cho biết, từ đầu năm 2024 đến nay, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Ban chỉ đạo Thành ủy quan tâm chỉ đạo triển khai bài bản, đồng bộ, gắn với đẩy mạnh toàn diện công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Ban chỉ đạo Thành ủy Hà Nội về Phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực họp triển khai công tác năm nay (Ảnh: Viết Thành) Theo bà Hoài, các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị đã thực hiện nghiêm cơ chế chỉ đạo của Ban chỉ đạo Trung ương trong phối hợp phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực; đã chuyển 89 vụ việc có dấu hiệu tội phạm đến cơ quan điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật. Bà Hoài cho biết công tác điều tra, truy tố, xét xử tiếp tục được đẩy mạnh, kịp thời điều tra, xử lý nghiêm nhiều vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng phức tạp, được dư luận xã hội quan tâm. Các cơ quan tiến hành tố tụng hai cấp của thành phố đã thụ lý giải quyết 316 vụ án/661 bị can; truy tố 219 vụ án/500 bị can; xét xử sơ thẩm 189 vụ án/482 bị cáo về tội phạm tham nhũng, tiêu cực. Đối với 54 vụ án, vụ việc diện theo dõi, chỉ đạo, Ban chỉ đạo Thành ủy thống nhất đề nghị của Thường trực Ban chỉ đạo Thành ủy kết thúc chỉ đạo, giải quyết xong 46 vụ án do đã kết thúc việc giải quyết theo quy định của pháp luật hoặc hết thẩm quyền giải quyết của thành phố. Ban chỉ đạo Thành ủy tiếp tục theo dõi, chỉ đạo 6 vụ án, vụ việc; cấp ủy các cơ quan tư pháp tiếp tục chỉ đạo các cơ quan tiến hành tố tụng thành phố giải quyết 1 vụ án. Ban chỉ đạo Thành ủy nhất trí đề nghị của các cơ quan tiến hành tố tụng thành phố, thống nhất đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo đối với vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền, Không tố giác tội phạm xảy ra tại quận Cầu Giấy. Về nhiệm vụ trọng tâm công tác năm nay, Bí thư Hà Nội lưu ý, các cấp tiếp tục chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Ban Chỉ đạo Thành ủy xác định sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác phát hiện, xử lý tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; chỉ đạo tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra những lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, những vấn đề nổi cộm, bức xúc, dư luận xã hội quan tâm. Bí thư Hà Nội yêu cầu đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ giải quyết vụ việc, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, tiêu cực thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương, Ban chỉ đạo Thành ủy theo dõi, chỉ đạo. Thực hiện hiệu quả các quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; chỉ đạo chấn chỉnh, xử lý tình trạng "sợ trách nhiệm"; xử lý, ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc..., Bí thư Hà Nội lưu ý. Tại phiên họp, Ban chỉ đạo bổ sung nhiệm vụ phòng, chống lãng phí theo Quy định số 199-QĐ/TƯ ngày 20/11/2024 của Ban Bí thư về "chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương". Liên quan đến vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền, Không tố giác tội phạm xảy ra tại quận Cầu Giấy, thông tin với báo chí hồi cuối năm 2024, lãnh đạo Công an Hà Nội cho biết, vụ án này do 2 TikToker Mr Pips (tức Phó Đức Nam; 30 tuổi, trú tại TP Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu) và Mr Hunter (tức Lê Khắc Ngọ; 34 tuổi, trú tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cầm đầu. Đến ngày 24/12/2024, công an đã thu giữ, phong tỏa, tạm dừng giao dịch số tài sản trị giá 5.300 tỷ đồng. Cơ quan công an đã khởi tố 32 bị can. Bước đầu, Công an TP Hà Nội làm rõ có 2.661 bị hại. Trong đó, tiếp nhận trình báo khoảng 300 người, đã ghi lời khai 95 bị hại, tố giác bị chiếm đoạt khoảng 130 tỷ đồng…