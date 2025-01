Vụ bé gái nghi bị bắt cóc ở Hải Phòng: Người mẹ cảm ơn cộng đồng mạng

Sau khi tìm thấy con gái an toàn sau gần 1 ngày nghi bị bắt cóc tại Trường Mầm non Thiên Hương (ở Hải Phòng), người mẹ đã đăng tải thông tin trên trang cá nhân nhân Facebook cảm ơn cộng đồng mạng. Như đã đưa tin, chiều 14/1, quần chúng nhân dân và công an đã tìm thấy bé gái 3 tuổi nghi bị bắt cóc tại Trường Mầm non Thiên Hương (ở TP Thủy Nguyên, Hải Phòng), tại địa bàn quận Ngô Quyền (Hải Phòng). Sau khi được đón con gái về khỏe mạnh, không bị thương tích, chị T.H. (mẹ bé gái 3 tuổi) đã chia sẻ cảm xúc của mình lên trang Facebook cá nhân, bày tỏ niềm vui và cảm ơn cộng đồng mạng đã có nhiều thông tin hữu ích. Chị H. chia sẻ dòng cảm xúc trên trang Facebook cá nhân của mình (Ảnh chụp màn hình). Chị H. viết "Qua sự việc ngày hôm qua của gia đình cháu, cháu có đăng thông tin tìm kiếm con trên các trang mạng và nhận được sự quan tâm, giúp đỡ rất nhiệt tình của quần chúng nhân dân, của cơ quan chức năng. Đến nay gia đình đã đưa cháu về nhà an toàn, mạnh khỏe. Sự việc trên diễn ra là do cô gái đưa cháu đi quý mến cháu, đưa cháu đi chơi. Cảm ơn cộng đồng mạng đã giúp em rất nhiều thông tin có ích, cảm ơn tất cả mọi người ạ!". Những dòng chia sẻ trên của chị H. đã nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng, thu hút gần 600 lượt bình luận. Người dùng Facebook đọc thông tin trên đều chúc mừng cháu bé, gia đình chị H. Bên cạnh đó, cũng có người bình luận nhắc nhở gia đình cần quan tâm đến tâm lý cháu bé sau sự việc trên và tỏ ra không hài lòng với cách quản lý trẻ nhỏ của giáo viên, nhà trường. Cũng liên quan đến sự việc trên, ngày 14/1, TP Thủy Nguyên đã có thông tin chính thức như sau: Hồi 16h ngày 13/1, chị Đ.T.H.T. (18 tuổi, ở TP Thủy Nguyên) đến Trường Mầm non Thiên Hương đưa cháu N.T.M. (lớp 3A2) rời khỏi trường. Sau đó, T. đón taxi sang khu vực đường Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân, TP Hải Phòng. Ngay sau khi nhận được tin báo, Chủ tịch UBND TP Thủy Nguyên đã chỉ đạo các lực lượng, nòng cốt là công an thành phố này tổ chức truy tìm. Đến 15h30 ngày 14/1, các lực lượng chức năng đã phối hợp với quần chúng nhân dân tìm được cháu N.T.M. và bàn giao lại cho gia đình. Đồng thời, cơ quan chức năng cũng tiến hành làm việc đối với chị Đ.T.H.T. để xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc.