Đèn xanh còn 40 giây vội nhảy sang đỏ, hơn 10 xe không thắng kịp ở TPHCM

Đèn giao thông tại giao lộ Nguyễn Hữu Cảnh - Tôn Đức Thắng, quận 1 (TPHCM), còn 40 giây màu xanh nhưng bất ngờ chuyển vàng và đỏ khiến hơn 10 xe không thắng kịp. Ngày 19/1, người dùng mạng xã hội chia sẻ clip ghi lại hình ảnh hơn 10 phương tiện vi phạm lỗi không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông khi đèn giao thông tại một giao lộ chuyển đột ngột từ xanh qua vàng và đỏ. Qua tìm hiểu, vụ việc xảy ra tại giao lộ Nguyễn Hữu Cảnh - Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, quận 1 (TPHCM), vào lúc 14h35 ngày 18/1. Your browser does not support the video tag. Đèn giao thông bất ngờ chuyển từ màu xanh sang màu đỏ, nhiều xe vi phạm ở TPHCM Trao đổi với phóng viên Dân trí, anh Q. (quê Kiên Giang, người đăng clip) cho biết, thời điểm trên anh lái ô tô trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, hướng về trung tâm TPHCM. Đến giao lộ Tôn Đức Thắng (quận 1), anh dừng xe chờ đèn đỏ. Khi đèn tín hiệu giao thông chuyển sang màu xanh với 45 giây đếm ngược, anh lái xe qua giao lộ, nhưng phải thắng gấp vì đèn này chỉ nhảy được 4 giây, sau đó chuyển sang màu vàng và đỏ trở lại. Vụ việc khiến hơn 10 xe máy, ô tô không thắng kịp dẫn đến vi phạm lỗi không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông. "Đèn giao thông hiển thị màu xanh 45 giây, nhưng đếm ngược đến giây 41 thì chuyển sang màu vàng và đỏ. Tôi khá bất ngờ với tình huống này, may mắn phản xạ dừng xe kịp thời, thoát vi phạm trong gang tấc", nam tài xế chia sẻ. Anh Q. tiếp tục dừng ô tô chờ đèn đỏ. Khi đèn chuyển sang màu xanh được 5 giây và không hiện số nữa, anh hồi hộp lái xe qua giao lộ. Vụ việc xảy ra tại giao lộ Nguyễn Hữu Cảnh - Tôn Đức Thắng (Ảnh cắt từ clip). Thời điểm đèn giao thông hoạt động bất thường, đường Tôn Đức Thắng thông thoáng, các xe di chuyển ổn định. "Mức phạt lỗi vượt đèn đỏ 19 triệu đồng, tôi lái xe qua giao lộ này muốn thót tim", anh Q. nói. Liên quan clip trên, nhiều người cho rằng, đèn giao thông màu xanh hiển thị 45 giây, nhưng chuyển màu đột ngột thì khó ai dừng xe kịp. "Trong tình huống trên có hơn 10 xe vượt đèn vàng, đỏ dẫn đến vi phạm. Những người này có phạm luật khi bị CSGT kiểm tra hoặc camera giám sát phạt nguội ghi hình?", anh Hải (43 tuổi, ngụ quận Bình Tân) đặt câu hỏi. Đại diện Đội CSGT Bến Thành (Phòng PC08) cho biết, sau khi nắm được vụ việc trên, đơn vị đã cử cán bộ đến giao lộ Tôn Đức Thắng - Nguyễn Hữu Cảnh kiểm tra, xác minh làm rõ. Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/1, tài xế lái ô tô không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông bị phạt 18-20 triệu đồng, trừ 4 điểm trên bằng lái. Trường hợp vượt đèn đỏ gây tai nạn, tài xế bị phạt 20-22 triệu đồng, trừ 10 điểm trên bằng lái. Cùng lỗi vi phạm trên, tài xế xe máy bị phạt 4-6 triệu đồng, trừ 4 điểm trên bằng lái. Trường hợp vượt đèn đỏ gây tai nạn, tài xế bị phạt 10-14 triệu đồng, trừ 10 điểm trên bằng lái.