TPHCM gắn xong 500 đèn cho xe máy rẽ phải khi đèn đỏ ở 200 giao lộ

Ngành giao thông TPHCM hoàn thành lắp đặt 500 đèn tín hiệu cho xe máy rẽ phải khi đèn đỏ tại 200 nút giao. Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ, Sở Giao thông vận tải TPHCM cho biết trong ngày hôm nay (19/1) sẽ lắp đủ 500 bảng tín hiệu cho xe máy rẽ phải khi đèn đỏ tại 200 giao lộ. Theo kế hoạch, Sở Giao thông vận tải sẽ lắp đặt 1.900 bộ đèn tín hiệu cho xe rẽ phải tại 524 giao lộ để giảm kẹt xe. Việc lắp đặt được chia làm 2 đợt. 200 giao lộ ở TPHCM đã được lắp đặt 500 đèn tín hiệu cho phép rẽ phải khi đèn đỏ. Ảnh: T.K. Theo ông Đỗ Ngọc Hải - Trưởng phòng Quản lý bảo trì và khai thác công trình, tình trạng kẹt xe tăng cao gần đây, nhất là khu vực trung tâm thành phố chủ yếu do nhu cầu đi lại của người dân để vui chơi, mua sắm, lưu thông hàng hóa dịp cuối năm tăng cao. Bên cạnh đó, thành phố tổ chức nhiều lễ hội, sự kiện nên một số tuyến đường bị hạn chế lưu thông, góp phần vào tình trạng ùn tắc. Ông Hải cho biết từ khi Nghị định 168 có hiệu lực, giao thông thành phố có những chuyển biến tích cực, đặc biệt là trong việc giảm các vi phạm như vượt đèn đỏ và chạy xe lên vỉa hè. Tuy nhiên, do đặc thù khu trung tâm có các nút giao gần nhau, khi chưa cho rẽ phải khi đèn đỏ thì dòng phương tiện dừng chờ kéo dài. Đèn tín hiệu rẽ phải khi đèn đỏ giúp giảm tải áp lực cho các giao lộ. Ảnh: TK Để khắc phục tình trạng này, Sở Giao thông vận tải và cảnh sát giao thông TPHCM đã rà soát, lắp đặt đèn tín hiệu được rẽ phải khi đèn đỏ. Giải pháp này cho thấy hiệu quả ban đầu, giảm tình trạng kẹt xe tại nhiều giao lộ. Tuy nhiên, để đảm bảo các phương tiện tham gia giao thông an toàn, việc điều chỉnh thời gian đèn sẽ được theo dõi chặt chẽ. Tuy nhiên, việc rẽ phải khi đèn đỏ có thể gây nguy hiểm cho người đi bộ nếu thiếu quan sát. Ảnh: TK Bên cạnh việc lắp đặt đèn tín hiệu, Sở Giao thông vận tải cũng đã và đang khảo sát để tạo thêm lối rẽ phải cho xe cộ bằng cách thu nhỏ tiểu đảo, dải phân cách hoặc gọt bớt vỉa hè ở các đoạn đường rộng. Việc cải tạo này đòi hỏi kiểm tra kỹ lưỡng các yếu tố hạ tầng như cây xanh, ống nước và không gian giao thông để đảm bảo an toàn. Ông Hải cũng cho biết TPHCM sẽ áp dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) để điều hành linh hoạt hệ thống đèn giao thông tại các giao lộ như Võ Văn Kiệt, Mai Chí Thọ và Phạm Văn Đồng. Việc này có thể tự động điều chỉnh từ xa theo lượng xe, giảm ùn tắc.