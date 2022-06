Đối thoại Shangri-La: Những màn đấu khẩu cực gắt hướng vào Trung Quốc, Tổng thống Ukraine khẳng định không bao giờ làm một việc!

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Nobuo Kishi cũng nhấn mạnh tại Đối thoại rằng hợp tác quân sự giữa Trung Quốc và Nga đã làm gia tăng những lo ngại về an ninh trong khu vực.

Ông Nobuo Kishi cho rằng: “Các hoạt động quân sự chung giữa hai cường quốc quân sự hùng mạnh này chắc chắn sẽ làm gia tăng lo ngại của các nước khác”.

Bộ trưởng Quốc phòng Canada Anita Anand cũng lên tiếng phản đối Trung Quốc.

Ông Anand nói với Reuters trong một cuộc phỏng vấn: “Việc Trung Quốc ngăn cản máy bay của chúng tôi là rất đáng lo ngại và không chuyên nghiệp và chúng tôi cần bảo đảm rằng sự an toàn và an ninh của các phi công của chúng tôi không gặp rủi ro, đặc biệt là khi họ chỉ đơn giản là giám sát theo quy định của các phái bộ do Liên hợp quốc chuẩn thuận”.

Nối tiếp những lập luận hướng tới Trung Quốc, New Zealand bày tỏ lo ngại về những nỗ lực của Trung Quốc nhằm giành ảnh hưởng tại các đảo ở Thái Bình Dương. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Marles cũng bày tỏ quan ngại về các khoản đầu tư mà Trung Quốc đang đổ vào lĩnh vực quân sự.

Tổng thống Volodymyr Zelensky được mời phát biểu qua video tại Đối thoại Shangri-La lần này. (Nguồn: Washington Post)

"Bài toán" Ukraine

Ukraine cũng là một đề tài được quan tâm thảo luận. Washington chỉ trích Bắc Kinh gián tiếp hỗ trợ Moscow trong bối cảnh Nga bị phương Tây trừng phạt do thực hiện chiến dịch quân sự vào Ukraine.