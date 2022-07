Cúm thường và Cúm A khác nhau như thế nào?

Như đã nói ở trên, cúm mùa tiến triển thường lành tính, nhưng cũng có thể biến chứng nặng và nguy hiểm hơn ở những người có bệnh lý mạn tính về tim mạch và hô hấp. Hiện nay chưa có thuốc chữa đặc hiệu mà chỉ có các biện pháp điều trị triệu chứng và hạn chế biến chứng xảy ra. Người mắc Cúm A cần phải lưu ý như sau:

- Bệnh nhân cần được nghỉ ngơi trong môi trường sạch sẽ, an toàn.

- Bệnh nhân cần uống nhiều nước, ăn các thức ăn lỏng và dễ hấp thu để bù nước do mất nước khi sốt.

- Các thuốc hỗ trợ trong điều trị Cúm A: thuốc hạ sốt, vitamin (đặc biệt là vitamin C) hỗ trợ tăng sức đề kháng. Các thuốc được sử dụng phải do bác sĩ chỉ định, bệnh nhân không được tự ý sử dụng thuốc hạ sốt, vitamin C, đặc biệt là không được sử dụng aspirin.

- Cách ly người bệnh với những người xung quanh để hạn chế lây nhiễm lan rộng.

4. Phương pháp phòng Cúm A hiệu quả

Cúm A lây lan rất nhanh, mọi người đều có thể mắc phải Cúm A. Để phòng Cúm A cần phải tuân thủ theo các biện pháp sau:

- Giữ gìn vệ sinh cá nhân: Rửa tay sạch với xà phòng diệt khuẩn hoặc dung dịch sát khuẩn trước khi ăn, khi đi từ ngoài về nhà, sau khi đi vệ sinh. Hạn chế đưa tay tiếp xúc vùng mắt, mũi, miệng.

- Giữ gìn vệ sinh chung: Đeo khẩu trang khi ra ngoài, ở nơi đông người. Che mũi, miệng khi ho hoặc hắt hơi bằng khủy tay hoặc giấy ăn. Vệ sinh nhà cửa, trường học, cơ quan thường xuyên.

- Khi có dấu hiệu sốt, ho, đau đầu,… trong đợt dịch thì cần phải cách ly và đưa đến cơ sở y tế để chẩn đoán chính xác bệnh.

- Phòng Cúm A cho trẻ em, người già, phụ nữ có thai là rất cần thiết. Bởi vì những đối tượng này có sức đề kháng yếu, dễ bị virus Cúm A xâm nhập.

- Chủ động tiêm phòng Cúm A. Phòng Cúm A cho trẻ bằng cách đưa trẻ đi tiêm chủng đúng lịch, đủ mũi và chú ý tiêm nhắc lại.