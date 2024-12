Vì sao nhà hướng Nam được coi là tốt nhất?

Nhà hướng Nam được coi là hướng lý tưởng, mang lại nhiều lợi ích về sức khỏe, tinh thần và tài lộc cho gia chủ. Việt Nam có khí hậu nhiệt đới gió mùa, nóng ẩm mưa nhiều, mùa hè có gió Đông Nam mát mẻ và mùa đông chịu ảnh hưởng của gió Đông Bắc lạnh buốt. Vì thế, việc chọn hướng xây nhà luôn được cân nhắc kỹ để tạo nên không gian sống thoải mái. Xét cả trên góc độ khoa học lẫn phong thủy, từ xưa đến nay hướng Nam đều được coi là hướng tốt nhất để làm nhà. Nhà hướng Nam tránh được ánh nắng gay gắt vào cả buổi sáng lẫn buổi chiều. Đặc biệt vào mùa hè, hướng này thường đón nhận những làn gió Đông Nam mát lành, giúp không gian trong nhà luôn thoáng đãng, dễ chịu, không bị oi bức. Vào mùa đông, nhà hướng Nam cũng tránh được gió lạnh từ phương Bắc nên nhà cửa luôn ấm áp. Mùa đông ấm áp, mùa hè mát mẻ nên nhà hướng Nam luôn có môi trường sống dễ chịu, vừa tốt cho sức khỏe, giảm nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến đường hô hấp, vừa mang lại nhiều lợi ích về tinh thần, giúp gia chủ cảm thấy thư giãn và thoải mái hơn. Ánh sáng tự nhiên, nền nhiệt độ ổn định, không oi bức vào mùa hè, không lạnh giá vào mùa đông còn giúp tiết kiệm năng lượng do giảm thiểu được việc phải sử dụng đèn điện, quạt, điều hòa... Ở góc độ khoa học lẫn phong thủy, hướng Nam là hướng tốt để làm nhà. Ảnh minh họa Về mặt phong thủy, trong các hướng, hướng Nam được xem là hướng dương, mang đến nhiều phúc khí, rất tốt để xây nhà. Theo Tiên thiên bát quái, hướng Nam tượng trưng cho quẻ Càn, biểu thị sự cao quý và quyền uy. Theo Hậu thiên bát quái, hướng Nam là quẻ Ly, biểu tượng của ánh sáng, lửa và sự thông tuệ. Các vua chúa thời xưa cũng thường tọa Bắc nhìn Nam để cai trị thiên hạ. Do đó, hướng Nam được coi là hướng tốt, hướng của sự may mắn và thịnh vượng. Gia chủ xây nhà hướng Nam sẽ sống khỏe mạnh, làm ăn phát đạt hoặc có địa vị cao, sự nghiệp phát triển. Từ xa xưa người Việt đã chuộng xây nhà hướng Nam và đúc rút ngắn gọn qua những câu tục ngữ như: “Nhà hướng Nam không làm cũng có ăn” hay “Lấy vợ hiền hòa, làm nhà hướng Nam”. Nhà hướng Nam hợp tuổi nào? Mặc dù nhà hướng Nam được coi là hướng tốt, nhưng không phải ai cũng phù hợp để xây nhà theo hướng này. Theo phong thủy Bát trạch, hướng Nam thích hợp với những người thuộc Đông tứ mệnh. Nam giới thuộc Đông tứ mệnh là những người sinh vào các năm: 1942, 1945, 1946, 1951, 1954, 1955, 1960, 1964, 1969, 1973, 1978, 1981, 1982, 1987, 1990, 1991, 1996, 2000, 2005, 2008, 2009... Nữ giới Đông tứ mệnh sinh vào các năm: 1940, 1941, 1944, 1949, 1950, 1953, 1959, 1962, 1964, 1968, 1971, 1973, 1980, 1982, 1986, 1989, 1991, 1995, 1998, 2000, 2004, 2007... Với những người thuộc Tây tứ mệnh nhưng vẫn muốn làm nhà hướng Nam thì có thể áp dụng các biện pháp hóa giải phong thủy để giảm thiểu sự xung khắc và gia tăng sự hài hòa trong không gian sống. Một trong những phương pháp phổ biến là sử dụng gương bát quái để điều chỉnh năng lượng trong nhà, hoặc sử dụng các vật phẩm phong thủy như chuông gió, hồ lô, đá thạch anh,... nhằm tăng cường sinh khí, xua rủi đón may. Ngoài ra, việc cân nhắc kỹ lưỡng về thiết kế nội thất, bố trí phòng ngủ, bếp, và cửa chính theo các hướng tốt khác của Tây tứ mệnh, cũng giúp mang lại may mắn, thành công, thịnh vượng cho gia chủ. Thuận Phong(Tổng hợp)