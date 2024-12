1,5 triệu lượt xem Mỹ Tâm bước xuống từ chiếc Tesla Cybertruck 8 tỷ, thần thái ngút ngàn!

Khí chất của nữ hoàng Vpop Mỹ Tâm trong video mới đây khiến nhiều người ngưỡng mộ. Bên cạnh đó, xế hộp của nữ ca sỹ cũng gây tò mò! Rất nhiều người ví von Mỹ Tâm là "thần tượng của mọi thần tượng" với một niềm ngưỡng mộ đặc biệt. Hơn 2 thập niên cống hiến cho nghệ thuật, Mỹ Tâm đã thành một "tượng đài" của Vpop, được các thế hệ nghệ sĩ trẻ kính mến. Thời gian gần đây, “Hoạ Mi tóc nâu” khiến người hâm mộ đứng ngồi không yên khi chính thức gia nhập vào giới "idol Tóp Tóp". Nữ ca sĩ tập tành và cho ra mắt loạt clip đa dạng các nội dung thu hút từ trăm ngàn đến hàng triệu lượt xem.

Đáng chú ý là đoạn clip bước xuống từ chiếc Tesla Cybertruck có giá hơn 8 tỷ của Mỹ Tâm mới đây khiến dân tình không khỏi choáng ngợp. Chỉ là một clip ngắn chèn nhạc Power, bắt trend G-Dragon nhưng khí chất của nữ hoàng Vpop khiến nhiều người ngưỡng mộ. Video hút hơn 1,5 triệu lượt xem chỉ trong khoảng thời gian ngắn. Your browser does not support the video tag. Tesla Cybertruck sở hữu thiết kế hầm hố, mang lại cảm giác như một "robot khổng lồ". Vẻ ngoài của xe không chỉ khác biệt so với các mẫu xe bán tải thông thường mà còn thể hiện khả năng chống đạn, bảo vệ tối ưu. Khung xe EXOSKELETON được chế tạo từ thép không gỉ siêu cứng, giúp xe không chỉ chống ăn mòn mà còn chịu được các va chạm mạnh.

Hình ảnh chị đẹp Mỹ Tâm đầy khí chất bước ra từ siêu xe Tesla Cybertruck.

Mẫu xe này tương tự chiếc Tesla Cybertruck thuộc dòng Foundation Series được G-Dragon sử dụng trước đó với giá hơn 8 tỷ đồng và hiện chưa được mở bán ở Hàn Quốc. Một số điểm khác biệt từ phiên bản "Foundation Series" so với bản thường bao gồm logo Foundation Series khắc laser, bộ mâm 20inch kèm lốp 35inch, nội thất có thêm tông màu trắng, bộ sạc di động, khả năng tự lái hoàn toàn, khả năng kết nối cao cấp trọn đời, thanh LED trợ sáng off-road… Theo thông tin từ các showroom, giá cho phiên bản Tesla Cybertruck "Foundation Series" trong đoạn video của Mỹ Tâm có thể lên tới khoảng 8,1 tỷ đồng, tương đương 340.000 USD khi quy đổi từ giá tại Indonesia cho phiên bản tiêu chuẩn.

Ở bản Tesla Cybertruck thuộc dòng Foundation Series cao cấp nhất này, xe có động cơ mạnh tới 845 mã lực, tăng tốc 0-96km/h chỉ trong 2,6 giây, tương đương nhiều mẫu siêu xe nổi tiếng trên thị trường. (Ảnh: Đỗ Huy)

Vận tốc tối đa là 209km/h. Tầm vận hành của xe khoảng 515km cho mỗi lần sạc đầy. (Ảnh: Nguyễn Minh Thông) Theo Người đưa tin