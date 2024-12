Lần đầu gặp Trấn Thành, Hari Won thừa nhận ‘nhìn mặt đểu’

Hari Won khiến khán giả bất ngờ khi chia sẻ ấn tượng ban đầu của cô về ông xã Trấn Thành là ''nhìn mặt đểu đểu''. Mới đây, trong chương trình Người yêu tôi đỉnh nhất, Hari Won đã có những chia sẻ về ông xã. Khi được hỏi về ấn tượng ban đầu, Hari Won gây bất ngờ khi dùng từ “đểu” để miêu tả Trấn Thành. Bà xã Trấn Thành khẳng định đó chỉ là cảm giác khi mới gặp ông xã. Sau một thời gian gắn bó, suy nghĩ của cô hoàn toàn thay đổi “nhìn hư nhưng thật ra anh rất ngoan”. Không dừng lại ở đó, nữ ca sĩ còn hài hước tiết lộ tật xấu của Trấn Thành khi thường xuyên thích thể hiện trên bàn nhậu, dù thực tế tửu lượng rất thấp. Những chia sẻ của Hari Won khiến khán giả và dàn khách mời thích thú.

Hari Won chia sẻ về ấn tượng lúc mới gặp ông xã Trấn Thành. Trấn Thành - Hari Won là một trong những cặp đôi được khán giả yêu mến. Cả hai kết hôn vào ngày 25/12/2016 tại TP.HCM sau một năm công khai hẹn hò. Khi ấy, Trấn Thành chia sẻ, anh yêu Hari Won vì sự chân thật, đáng yêu, đặc biệt là dũng cảm vì dám yêu người như anh. Hari Won từng khẳng định cuộc đời cô có nhiều lần làm sai và quyết định cưới Trấn Thành là điều đúng đắn duy nhất. Nữ ca sĩ cho rằng, cô gặp đúng người, kết hôn đúng thời điểm nên hôn nhân là chuỗi ngày hạnh phúc, thậm chí hai vợ chồng chưa từng cãi nhau to tiếng trong 8 năm kể từ ngày đám cưới. Hari Won thấy may mắn vì lấy được người chồng tâm lý, luôn yêu thương và chở che mình. Sau khi kết hôn, Hari Won được nhận xét là ngày càng xinh đẹp, rạng rỡ vì được chồng yêu chiều. Sự nghiệp của Trấn Thành cũng ngày càng thăng hoa sau khi kết hôn. Anh nhận được sự ủng hộ của người hâm mộ trong nhiều dự án nghệ thuật. Trong 8 năm bên nhau, cặp đôi vướng phải nhiều tin đồn không hay. Có thời điểm, Trấn Thành phải lên tiếng về tin đồn giữa họ có "hợp đồng hôn nhân". Nam MC còn đùa rằng nếu thấy "ghét", anh sẽ gia hạn hợp đồng suốt đời. Về lý do chưa sinh con, Hari Won từng tiết lộ, đời sống hôn nhân của cô êm ả, nhẹ nhàng; cả 2 vợ chồng chưa có ý định sinh con vì muốn cùng nhau tận hưởng cuộc sống. "Tới bây giờ, tôi mới bắt đầu lo lắng vì mọi người xung quanh đã có con nhưng mình vẫn chưa. Thực ra một phần cũng do sức khỏe khi liên quan tới bệnh ung thư cổ tử cung của tôi. Tôi phải mổ hai lần nên khúc tử cung ngắn hơn người phụ nữ bình thường. Do đó, khi mang thai sẽ khó giữ được em bé và rất nguy hiểm. Một phần khác khi có con sẽ dừng lại toàn bộ công việc trong vòng 2 năm tới”, Hari Won nghẹn ngào. Trấn Thành cũng từng nói về chuyện con cái: “Tôi có nói với vợ rằng nếu như vợ chồng mình có nhiều công việc quá mà đến 40-50 tuổi mới muốn có con, khi đó có thể vợ tôi đã lớn tuổi và không thể sinh em bé. Tôi hoàn toàn hạnh phúc với việc nhận một đứa con nuôi. Tôi nghĩ, quá nhiều đứa trẻ trên thế giới này chưa có cơ hội để gặp một ông bố, bà mẹ tốt".