Mỹ có thể rút khỏi WHO trong ngày đầu ông Trump nhậm chức

Nhóm chuyển giao của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump được cho là đang lên kế hoạch công bố việc rút khỏi cơ quan y tế của Liên hợp quốc vào ngày 20/1. "Mỹ sẽ để lại khoảng trống lớn trong lĩnh vực tài chính và y tế toàn cầu. Tôi không thấy nước nào có thể lấp đầy khoảng trống đó", Giáo sư về y tế toàn cầu tại trường Luật Georgetown, ông Lawrence Gostin nói với FT. Ông Lawrence Gostin cho rằng kế hoạch rút lui khỏi WHO "vào ngày đầu tiên" ông Donald Trump nhậm chức là "thảm họa". Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Getty) Thành viên trong nhóm của ông Donald Trump cũng nói với các chuyên gia rằng họ có ý định công bố việc rút khỏi cơ quan y tế toàn cầu vào ngày nhậm chức - ngày 20/1/2025. Một số người trong nhóm này muốn Mỹ ở lại, song cho rằng cần phải cải tổ WHO. Trong khi đó, nhóm khác muốn cắt đứt quan hệ với WHO - chiếm số đông trong đội ngũ ông Trump. Nhóm chuyển giao muốn Donald Trump rút khỏi WHO ngay ngày đầu tiên vì "tính biểu tượng" của việc đảo ngược động thái trong ngày nhậm chức của chính phủ Tổng thống Joe Biden. WHO là cơ quan của Liên hợp quốc hoạt động như cơ quan điều phối về vấn đề sức khỏe quốc tế. Cơ quan này nhận được nguồn tài trợ từ nhiều quốc gia thành viên đóng phí cũng như khoản đóng góp tự nguyện. Mỹ là nhà tài trợ lớn nhất của WHO, cung cấp khoảng 16% nguồn tiền cho tổ chức này trong giai đoạn 2022-23. Năm 2020, ông Donald Trump từng rút Mỹ khỏi WHO, cắt đứt mối quan hệ cũng như đe dọa đến các khoản tài trợ với tổ chức y tế này sau nhiều lần chỉ trích về phản ứng của WHO trong đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, người kế nhiệm ông là ông Joe Biden đã khởi động lại quan hệ với cơ quan này vào ngày đầu tiên nhậm chức năm 2021. Vào tháng 11, ông Donald Trump đề cử Robert F. Kennedy làm Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ (HHS). Ông Robert F. Kennedy là một trong những người chỉ trích gay gắt biện pháp ứng phó với COVID-19 do WHO khuyến nghị. Kông Anh(Nguồn: Financial Times)