Cú sảy chân của sàn giao dịch tiền điện tử 'đình đám' Crypto.com

Theo Bộ TT&TT, đợt tấn công ransomware vào doanh nghiệp tại Việt Nam vừa qua là dịp tốt để các đơn vị nhìn lại an toàn hệ thống thông tin. Đây cũng là cơ hội nâng cao nhận thức toàn xã hội về an toàn, an ninh mạng.