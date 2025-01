'Choáng' lợi nhuận chung cư cho thuê ở Bình Dương cao nhất cả nước

Lợi suất cho thuê chung cư tại Bình Dương hiện đang dẫn đầu nước, cao hơn khoảng 30% so với Hà Nội và TPHCM. Tỷ lệ lấp đầy cho thuê chung cư cao cấp ở Bình Dương là khoảng 80 - 90%. Lợi nhuận cho thuê vượt 7%/năm Theo dữ liệu “Toàn cảnh thị trường chung cư Bình Dương 2024” của batdongsan.com.vn, lợi nhuận cho thuê chung cư trung bình tại Bình Dương hiện nay là 4,7%, vượt trội so với mức 3,7% của Hà Nội và 3,6% của TPHCM. Con số 3,6% cũng là lợi nhuận cho thuê chung cư bình quân toàn quốc năm 2024. Một số dự án tại Bình Dương ghi nhận lợi nhuận cho thuê căn hộ từ 6 - 7,5%/năm, cao gần gấp đôi lợi nhuận cho thuê chung cư Hà Nội và TPHCM. Ông Đinh Minh Tuấn - Giám đốc khu vực miền Nam của batdongsan.com.vn cho rằng, lợi nhuận cho thuê tại Bình Dương tốt như vậy phần lớn là nhờ các chung cư cao cấp tại đây có giá mua vừa phải, trong khi giá thuê cao và tỷ lệ lấp đầy ổn định. Đây loại sản phẩm có tiêu chuẩn bàn giao thu hút được các khách hàng từ phân khúc cao cấp, sẵn sàng chi trả mức giá thuê cao hơn. Trung bình, mỗi căn hộ cao cấp ở Bình Dương (giá mua khoảng 45 - 50 triệu đồng/m2) có thể cho thuê ở mức 12 triệu mỗi tháng với căn 1 phòng ngủ, 15 - 16 triệu cho căn 2 phòng ngủ và 18 - 20 triệu đối với căn 3 phòng ngủ. Nếu ở TPHCM hay Hà Nội, căn hộ với giá 45 - 50 triệu đồng/m2 chỉ có thể cho thuê khoảng 7 - 12 triệu đồng/căn, tùy số lượng phòng ngủ. “Tỷ lệ lấp đầy cho thuê chung cư cao cấp ở Bình Dương là khoảng 80 - 90%. Điều này xuất phát từ nhu cầu thuê cao, nhờ sự phát triển mạnh mẽ của các khu công nghiệp kéo theo dòng lao động, chuyên gia đổ về làm việc”, ông Tuấn nói. Trong 5 thị trường bất động sản cho thuê lớn nhất cả nước ngoài Hà Nội và TPHCM, Bình Dương là địa phương dẫn đầu cả về lượng quan tâm lẫn tốc độ tăng trưởng quan tâm, vượt qua các tỉnh thành khác như Đà Nẵng, Hải Phòng, Khánh Hòa. Đến quý III/2024, lượt tìm thuê chung cư Bình Dương đã tăng 58% so với quý I/2021. Về cơ cấu khách hàng, lượng quan tâm chung cư Bình Dương chủ yếu đến từ nhu cầu mua để đầu tư và một số ở thực của người dân TPHCM, cùng với nhu cầu ở thực của người dân địa phương. Trong đó, khách hàng từ TPHCM chiếm đến 49%, khách hàng Bình Dương và các tỉnh lân cận chiếm 33%. Thiếu chung cư cao cấp Phân khúc căn hộ cao cấp Bình Dương được cho là đòn bẩy cho lợi nhuận cho thuê của tỉnh này. Tuy nhiên, giá căn hộ cao cấp tại đây lại đang nằm ở vùng trũng, thấp hơn từ 30 - 200% so với Hà Nội, TPHCM và các thành phố lớn khác, giúp các nhà đầu tư dễ dàng tiếp cận thị trường mà vẫn đảm bảo tiềm năng sinh lời cao. Cụ thể, ở Bình Dương, căn hộ từ 45 - 50 triệu đồng/m2 đã có tiêu chuẩn bàn giao cao cấp, và duy trì tỷ lệ lấp đầy cho thuê 80 - 90%, với giá thuê hàng tháng khoảng 15 triệu đồng/căn 2 phòng ngủ. Tuy nhiên, tại Hà Nội hay TPHCM, căn hộ giá từ 80 - 90 triệu đồng/m2 mới có thể cho thuê ở cùng mức giá đó. “Là thủ phủ công nghiệp phía Nam, Bình Dương hiện nay tập trung khoảng 45.000 chuyên gia làm việc. Điều này kéo theo mức cầu rất cao và khắt khe về lựa chọn môi trường sống của tệp khách này nhưng thị trường Bình Dương vẫn thiếu vắng các sản phẩm nhà ở chất lượng cao với thiết kế sang trọng và tiện ích hiện đại, phù hợp với nhóm chuyên gia, quản lý cấp cao và những lao động có thu nhập tốt”, ông Tuấn nói. Theo dữ liệu Toàn cảnh thị trường chung cư Bình Dương 2024 của batdongsan.com.vn, tính đến quý IV/2024, tỷ lệ căn hộ cao cấp và hạng sang ở Hà Nội và TPHCM lần lượt là 74% và 41%. Trong khi đó, nguồn cung căn hộ phân khúc này tại Bình Dương lại khan hiếm. Điều này khiến nhiều chuyên gia nước ngoài ở Bình Dương gặp khó khăn khi tìm kiếm căn hộ gần nơi làm việc, đầy đủ tiện ích như hồ bơi, gym, khu vui chơi trẻ em, không gian xanh và hệ thống an ninh tốt. Sự chênh lệch giữa cung cầu này mở ra cơ hội lớn cho các chủ đầu tư tập trung phát triển các dự án cao cấp, nhằm nâng cao sức cạnh tranh và đa dạng hóa sản phẩm. “Theo kết quả khảo sát từ môi giới batdongsan.com.vn, khu đô thị kết hợp với khu công nghiệp sẽ là xu hướng lớn tại Bình Dương trong thời gian tới. Dự kiến, Bình Dương tiếp tục đón sóng các dự án mới từ các chủ đầu tư lớn, đáp ứng thiếu hụt nguồn cung, đặc biệt là phân khúc cao cấp”, ông Tuấn cho biết thêm. Duy Quang